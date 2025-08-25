Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
40 tūkst. eurų skolos, darbas Norvegijos žuvyne ir liga: Justina Kreivė – atvirai apie savo gyvenimą

2025 m. rugpjūčio 25 d. 16:18
Dar vakar – Vilniaus naktinių klubų šviesos, šiandien – šaltas žuvies fabrikas Norvegijoje. Ką tik – jaunystės linksmybės, o dabar – antstolių laiškai ir ašaros. Nuomonės formuotoja Justina Kreivė, kurią televizijos žiūrovai prisimena iš šou „LNK Iššūkis. Tapk TV žvaigžde“, atvirai pasakoja, kaip emigracijoje svajonių šalis virto košmaru, ir kodėl tik Lietuvoje jos šeima atrado tikrąją laimę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Naujausioje LNK laidoje „Noriu likti Lietuvoje“ šį pirmadienio vakarą Justina ir Mantas Kreiviai dalysis savo neįtikėtina gyvenimo kelione. Kadaise jie buvo Vilniaus jaunimo elito dalis – Mantas kartu su draugais atidarė naktinį klubą Naujamiestyje, Justina dirbo mados namų vadove. Atrodė, jog laukia svajonių ateitis. Tačiau linksmybes ir vakarėlius labai greitai pakeitė antstolių laiškai.
„Didžiausias šokas buvo tada, kai po vestuvių medaus mėnesio Maroke man paskambino mama ir pranešė, kad kabo dar 37 500 eurų skola. Tą akimirką supratau – jaunystės svajonės baigėsi“, – prisimena Mantas.
Norėdami kuo greičiau atsitiesti, jie išvyko į Norvegiją. Tačiau realybė atrodė kitaip nei tikėtasi – pirmasis darbas buvo žuvies fabrike. „Sveiki, aš Justina, dabar dirbu žuvyne“ – šiandien iš šio prisiminimo juokiuosi, bet tuomet tai buvo vienas sunkiausių etapų mano gyvenime“, – prisipažįsta Justina.
Per septynerius metus emigracijoje šeima ne tik grąžino skolas, bet ir susikūrė patogų gyvenimą – turėjo erdvų namą prie fjordo, atvykstančius draugus, keliones. Norvegijoje gimė ir jų dukra bei sūnus. Tačiau Justina vis kartojo: „Norvegija – ne mūsų namai“. Ji jautė nacionalizmo spaudimą, patyrė medicinos sistemos abejingumą, o netinkamai gydyta Laimo liga paliko rimtų sveikatos pasekmių.
Galutinį sprendimą grįžti į Lietuvą jie priėmė prieš ketverius metus. Panevėžyje prasidėjo naujas jų gyvenimo etapas – Mantas atidarė japoniško maisto restoraną, Justina ėmė organizuoti renginius, dekoruoti šventes, o socialiniuose tinkluose jos paskyra „Ne tik mama“ šiandien turi beveik 18 tūkst. sekėjų.
„Lietuvoje tikrai galima daug pasiekti, jei nebijai bandyti. Čia yra mūsų tikrieji namai, mūsų taisyklės, mūsų žmonės. Mes įsitikinome – grįžti tikrai verta“, – sako Justina.
LNK laida „Noriu likti Lietuvoje“ – šį pirmadienio vakarą, 21 val., per LNK.
