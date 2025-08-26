Audrius Giržadas apie naują televizijos duetą: „To nesitikėjau net aš“

„Viačeslavas Mickevičius, daugeliui žinomas, kaip Slavka, yra dalyvavęs mano laidoje. Jis yra charizmatiška ir pilna netikėtumų asmenybė. Todėl laidos kūrėjų sprendimas – vesti laidą kartu man buvo labai netikėtas. Pirma mintis buvo – juk mes tokie skirtingi!
Galvojau, kad gali įvykti keli scenarijai – arba viskas bus labai blogai, arba įvyks stebuklas. Po pirmų filmavimų galiu pasidžiaugti, kad mums pavyko! Viačeslavas įnešė labai netikėtų spalvų“, – pasakoja Audrius Giržadas.
Tuo metu, Viačeslavas Mickevičius neslėpė džiaugsmo: „Audrius yra galantiškas, patyręs ir valdantis padėtį studijoje. O aš atvirkščiai – esu nenuspėjamas ir mėgstantis leistis į avantiūras. Niekas nežino, ko iš manęs galima tikėtis. Todėl man atrodo, kad esam puikus duetas.
Be to, čia man nereikia nieko vaidinti ir aš galiu būti savimi. Šį sezoną daugelyje televizijos laidų atsirado naujų veidų. Todėl aš puikiai suprantu, kad man reikės labai pasistengti ir aš dėsiu visas jėgas, jog pasirodyčiau geriausiai, kaip tik galiu. Žinote, kai bėgi nuo meškos svarbu aplenkti prieš ją bėgantį žmogų, kad meška būtų susikoncentravusi ne į tavęs gaudymą? Būtent tai ir darysiu“.
Maža to, fizinis krūvis ar bendravimas su žmonėmis Viačeslavui nėra naujiena – jis nuolat veda įvairius renginius bei linksmina susirinkusius svečius. Vis dėlto, šis naujas iššūkis iš jo pareikalavo daugybės jėgų: „Jau įvyko pirmieji filmavimai ir aš tikrai niekada negalvojau, kad taip įmanoma pavargti.
Dabar žinau, kad dirbti televizijoje yra labai sunku, tačiau tai turi ir tam tikros magijos. Mano užduotis laidoje įdėmiai klausyti viso pokalbio ir savo pasisakymais, pokštais ar klausimais įnešti netikėtumo“.
Nuo šiol, kiekvieną sekmadienio vakarą, 17 val. šou „Vakare su Audriumi Giržadu“ laukia dar daugiau juoko, smagių garsiausių žmonių istorijų ir netikėtumų.