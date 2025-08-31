Leo ir Bružo kelionių šou kulminacija: per savaitgalį Dubajuje ištaškė beveik 20 000 eurų

Nors tiek Leo, tiek Bružas yra aplankę daugybę pasaulio vietų, Dubajuje jie pabuvojo pirmąsyk. Tai – kelionė, kuri pažadės visiškai kitokią patirtį. Čia tradicijos susipina su modernumu, o kiekvienas kampelis palieka stiprų įspūdį. Pasak vedėjų, ši kryptis – tobula sezono užbaigimui.
„Tai – jau paskutinė mano ir Bružo kelionė... Neįtikėtina, ar ne? Širdis spurda iš jaudulio, nes tuoj žengsiu į Dubajų – miestą, apie kurį tiek daug girdėjau! Neabejoju, kad jis parodys man visai kitą pasaulį“, – džiaugsmu dalinosi Leonardas.
Dubajus – miestas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, įsikūręs Persijos įlankos pakrantėje, per kelis dešimtmečius iš nedidelio žvejų kaimelio virtęs vienu moderniausių pasaulio megapolių.
Šiandien jis spindi kaip architektūros ir technologijų stebuklas po atviru dangumi – čia iškilę futuristiniai dangoraižiai, gimsta inovatyvūs projektai ir kuriama pasaulinio lygio infrastruktūra.
Šis miestas tapo tarptautiniu finansų, turizmo bei pramogų centru, kurio ambicijos nuolat auga. Dubajuje statomi aukščiausi pastatai, įrengiami įspūdingiausi viešbučiai, o naujos urbanistinės idėjos tampa pavyzdžiu kitoms pasaulio sostinėms.
Turbūt visi žino – Dubajus tikrai nepigus miestas. Čia laiką leisti laidos turtuoliui buvo vienas malonumas, tačiau ar kitam keliautojui pavyko išsiversti tik su 100 eurų kortelėje?
Vos atskridę į šį kraštą, laidos herojai metė lemtingą monetą prie pat Dubajaus simbolio – įspūdingosios „Burj Khalifa“.
Turtuolio Dubajuje laukė tikras milijonieriaus savaitgalis: asmeninis vairuotojas su prabangiu „Bentley“, už kurio nuomą parai jis paklos tūkstančius eurų, bei nakvynė viename naujausių ir prabangiausių penkių žvaigždučių viešbučių „Marsa Al Arab“. Apartamentai čia – pasakiški, o jų kaina viršys net 5 tūkstančius eurų nakčiai!
„Tiesiog neįtikėtina! „Marsa Al Arab“ – naujausia prabangos ikona Dubajuje. Viešbutis dar kvepia šviežiais dažais ir naujovėmis... Ir čia gyvensiu AŠ! Sunku patikėti, bet Dubajuje, turint pinigų, sau tikrai galima leisti viską“, – aikčiojo turtuolis, žengdamas į savo apartamentus.
O tada prasidėjo pramogos, nuo kurių sukosi galva. Turtuolis plaukiojo privačia jachta Persijos įlankoje, kilo oro balionu, mėgavosi aukščiausio lygio SPA malonumais ir vakarieniaus garsiausiuose miesto restoranuose. Vien tik pietūs legendiniame „Nobu Dubai“ jam atsiėjo daugiau nei 700 eurų. Ir, žinoma, jis neaplenkė didingosios „Burj Khalifa“ – aukščiausio pasaulio pastato, iš kurio viršūnės Dubajus atsiverė tarsi ant delno.
„Štai, aš jau aukščiausiame pasaulio pastate. „Burj Khalifa“ – net 828 metrų aukščio milžinas, tapęs ne tik Dubajaus, bet ir viso pasaulio modernumo simboliu. Taip, tai aukščiausias pastatas Žemėje. Per stiklines sienas Dubajus lyg ant delno... Dangoraižiai, keliai, net prabangiausi viešbučiai iš čia atrodo tarsi žaisliniai. Vaizdas – vertas milijono“, – dalinosi laimingasis keliautojas.
Tačiau tuo viskas nesibaigė – turtuolio laukė ir ekstremalūs potyriai: pirmas gyvenime šuolis parašiutu iš 4 kilometrų aukščio bei unikali atrakcija, kurios jis dar nėra patyręs – pasivaikščiojimas povandeniniame pasaulyje „AquaTrek Xtreme“. Čia, vaikštant specialiu taku su deguonies šalmu, aplinkui plaukiojo ryklių būriai, milžiniškos rajos ir tūkstančiai žuvų.
„Paskraidžiau danguje, pasiplaukiojau jūroje, o dabar – vaikščiosiu po vandeniu! Dubajuje įmanoma viskas, jei tik turi pinigų. Aš negaliu patikėti, kad tai realu – pro šalį praplaukia milžiniška raja, virš galvos sukasi rykliai, o aplink mane – tūkstančiai žuvų“, – susižavėjimo neslėpė laimingasis keliautojas, kuris vizito Dubajuje metu sumuš visų projekto sezonų rekordą ir savaitgalio kelionei išleido beveik 20 000 eurų.
Patirčių nestigo ir antrajam laidos keliautojui, kurio kišenėje bus vos 100 eurų. Nors ši suma Dubajuje atrodė juokingai maža, jis nepasidavė. Priešingai, antrasis laidos vedėjas kruopščiai suplanavo kiekvieną žingsnį, kad kiekvienas euras taptų nepamirštamu įspūdžiu.
Norėdamas sutaupyti, jis keliavo Dubajaus metro – moderniausiu pasaulyje, nusidriekusiu net beveik 90 kilometrų. Valgyti jis užsuko ne į prabangius restoranus, o į jaukią iranietišką kebabinę, kur gardus kebabas jam kainavo vos 10 eurų. O štai norėdamas pamatyti kitą Dubajaus veidą, varguolis leidosi į kelionę po miesto senamiestį – „Al Fahidi“ istorinį kvartalą, išlikusį dar nuo XIX amžiaus pabaigos.
„Al Fahidi – tai tarsi gyva Dubajaus istorija. Neįtikėtina, kad šis rajonas vos nebuvo sunaikintas, o šiandien galiu jame vaikščioti ir pajausti, kaip šis prabangus miestas atrodė prieš šimtmečius“, – įspūdžiais dalinosi jis.
Net ir turėdamas ribotą biudžetą, keliautojas neabejotinai rado nuotykių: jis plaukė tradiciniu mediniu laiveliu už simbolinius 20 centų, lankėsi populiariausiame Dubajaus „Kite Beach“ paplūdimyje, „TimeOut Market“ gastroturguje, o taip pat tyrinėjo Deiros prieskonių ir aukso turgus, kur įsigijo garsiojo Dubajaus šokolado ir net paragavo brangiausio pasaulyje prieskonio šafrano.
Tačiau didžiausia dilema laukė tuomet, kai keliautojui teko nuspręsti, kur pernakvoti… Kur apsistoti Dubajuje turint vos 100 eurų visam savaitgaliui? Varguolis pasikliovė lietuvių gerumu. Socialiniuose tinkluose jis paprašė savo sekėjų pagalbos, ir jos tikrai sulauė! Dubajuje gyvenantis tautietis ne tik suteikė jam nakvynę, bet dar ir apdovanojo...
Kuris iš bičiulių Dubajuje tapo tikru milijonieriumi ir galėjo mėgautis prabanga, kurios dar netekę patirti gyvenime, o kam teko išsisukti tik su 100 eurų kortelėje? Atsakymai į visus šiuos klausimus jau šį sekmadienį.
Kelionių šou „Metam monetą“ – sekmadieniais, 19.30 val. tik per TV3!
Leonardas PobedonoscevasAudrius Bružastv3
Rodyti daugiau žymių