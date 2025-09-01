Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai – apie santykius ir vestuves: „Mūsų romantika tinka ne visiems“

2025 m. rugsėjo 1 d. 14:28
„Mūsų romantika – ne ta romantika, kai žiūri vienas kitam į akis ir mechaniškai, saldžiai kalbi, ar socialiniame tinkle rašai, koks tu man fainas, gražus, ir kaip aš tave myliu. Čia ne mūsų tema. Mes matome vienas kitą kasdien ir galim tai pasakyti vienas kitam, tą dėmesį parodyti būdami dviese. Mums nereikia eiti ir visiems rėkti, kokie mes faini, ar koks tu gražus ir kaip aš tave myliu. Aš turiu tą žmogų namuose, ir aš jam viską galiu tą ir pasakyti“, – LNK naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ teigė verslininkė Ineta Žvagulienė.
Gegužės pabaigoje po dešimtmetį trukusios civilinės santuokos Kernavės bažnyčioje susituokė verslininkai Ąžuolas Žvagulis ir Ineta Puzaraitė-Žvagulienė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Paklausti kodėl, Ineta ir Ąžuolas sako tai padarę ne tik dėl vyresnių artimųjų, bet ir dėl vienas kito, nes abu yra tikintys.
Pirmą kartą civilinės ceremonijos metu lydimi tik liudininkų Ineta ir Ažuolas susituokė prieš dešimtmetį. Tuomet jie laukėsi pirmagimės.
„Artimiausi šeimos nariai tuomet mus pasveikino simboliškai, o mes pažadėjome kada nors surengti tikrą šventę“, – pasakojo pora.
Viešai besibučiuojančių, ar meilikaujančių vienas kitam Inetos ir Ąžuolo nepamatysite. „Tai ne apie mus“, – sako pora.
Beje, net ir gėlių puokščių, pasak Inetos, vyras jai niekada nedovanoja.
Dėl ko labiausiai išgyveno Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai tuokdamiesi bažnyčioje po dešimt metų trukusios civilinės santuokos?
Išskirtiniai vestuvių kadrai – pirmoje naujo sezono gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
