Po Paul de Miko kirčių Rūtai Mikelkevičiūtei – netikėta jos reakcija

Pirmojoje laidoje pasirodė ypatingi svečiai – naujasis LNK duetas Rūta Mikelkevičiūtė ir Paul de Miko, debiutuosiantys laidoje „Už ar prieš“. Rūta neslėpė savo įspūdžių po pirmųjų filmavimų.
„Ypač buvau patenkinta antruoju laidos filmavimu, nes gavau slaptą įrašą apie Paulių, kuris padarytas, kaip pats Paulius pripažino, jam nežinant. O ten – daug pikantiškų vaizdų“, – šypsojosi Rūta.
Paulius atviravo, jog debiutas buvo tikra išbandymų lavina.
„Pirmoje laidoje buvo šaltas dušas. Nežinau net kada paskutinį kartą jaučiau tokį jaudulį. Pati patirtis man labai patiko, bet tokia šoko terapijos šiek tiek buvo“, – dalinosi Paul de Miko.
Rūta Mikelkevičiūtė taip pat prisipažino, kad laidos partnerio pasirinkimas buvo labai svarbus.
„Ieškojau stipraus partnerio, kuris nebijotų manęs ir kuris galėtų man pasakyti „pasitrauk“. Mano partneris yra jaunas ir gražus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vedėja visada yra geros nuotaikos. Mano partneris yra žodžio neieškantis ir protingas žmogus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų žiūrovai gaus kokybišką turinį“, – pasakojo laidų vedėja.
Vis dėlto, jų bendravime netrūksta ir aštrių replikų.
„Ją kiaune pavadinau. Šitą prisiimu“, – juokėsi Paulius.
Rūta papasakojo, kaip ji reagavo į šią situaciją.
„Esu temperamentinga moteris, bet niekada nemušu vyrų. Savęs kiaune nepavadinčiau niekada. Ir jis man sako „kiaune“, tai aš taip instinktyviai, kaip kokia XIX – XX a. padori dama, atsisuku – ir jam paukšt“, – sakė Rūta Mikelkevičiūtė.
Nepaisydamas kandžių juokelių, Paulius prisipažįsta, kad savo partnerę labai vertina.
„Ji yra televizijos vilkė ir veteranė, pati profesionaliausia vedėja. Aš labai džiaugiuosi, kad man teko tokia garbė būti jos porininku. Iš tikrųjų, nepaisant laidos natūros ir tai, kad mes turim „pjautis“ ar diskutuoti ir nesutikti, Rūta labai gelbėja mane, padeda man. Ji labai draugiška, labai profesionali ir aš neįsivaizduoju geresnės vedėjos“, – gražių žodžių Paulius negailėjo Rūtai.
Rūta prisiminė ir savo ankstesnius partnerius televizijoje. Ji yra vedusi laidą su Andriumi Kunčina, kurį vadina be galo talentingu žmogumi. O nepamirštama patirtis buvo su Arūnu Valinsku.
„Man teko vesti didelį paramos koncertą tiesioginiame eteryje su pačiu Arūnu Valinsku. Bijojau ne tiesioginio eterio, o Arūno Valinsko. Iš tos panikos negalėjau pasakyti „Labas vakaras“. Tos kelios sekundės virto valandomis ir matau, kad Arūnas jau pradeda juoktis. Aš tiesiog esu sužlugdyta. Tai yra katastrofa, bet tai buvo tokia pamoka. Tai buvo toks šaltas dušas“, – atviravo ji.
Atsinaujinusi „Šeškinės 20“ laida savo žiūrovams taip pat pristato ir naują Lauros Dragūnaitės rubriką „Slaptas svečias“. Čia Giedrius, Džiugas ir kiti studijos dalyviai bando sužinoti, kas slepiasi už širmos, užduodami įvairiausius klausimus. Diskusijų buvo daug. Spėjimai – patys netikėčiausi, bet ar pavyko išsiaiškinti, kas sėdi už širmos, sužinokite laidoje.
