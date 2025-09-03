Prie altoriaus žengsianti M. Borisaitė dėl „Žvaigždžių duetų“ buvo priversta pakoreguoti planus

Tiesa, laidų vedėja pripažįsta, kad jai teko priimti sudėtingą sprendimą ir sutrumpinti medaus kopinėjimą. Visa tai – dėl dar vieno iššūkio televizijoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Praėjusių metų rudenį M. Borisaitė per plauką netapo KK2 laidos vedėja, o šių metų pradžioje jai patikėtas „LNK iššūkis. Tapk TV žvaigžde“ laidos vairas.
Pokyčiai laukia ir asmeniniame gyvenime. Šį penktadienį M. Borisaitė sumainys žiedus su savo išrinktuoju. O jau sekmadienį LNK televizijos žiūrovai ją išvys sugrįžtančiame legendiniame muzikiniame šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“.
Meda ir Lietuvos muzikinėje scenoje vardą užsitarnavęs atlikėjas iš Nigerijos Anyanya tapo viena iš 10-ties šio projekto porų.
LNK laidų vedėja pripažįsta, kad sutikusi dalyvauti projekte, turėjo keisti povedybinio gyvenimo planus.
„Labai smarkiai susitrumpinau medaus mėnesį. Kaip tik tą dieną, kai gavau pasiūlymą dalyvauti projekte, turėjome pasitvirtinti ilgą povestuvinę kelionę. Su būsimu vyru pasitarėme, kad galime išvažiuoti kopinėti medų, bet tai padaryti kažkur arčiau ir trumpiau. Sutarėme, kad medaus mėnesis galėtų būti toks, per kurį pailsėtume, bet tuo pačiu galėčiau mokytis dainų tekstus ir gyventi projektu. Labai džiaugiuosi, kad antra pusė mane palaiko. Galbūt tai vienintelė galimybė sudalyvauti tokiame projekte“, – džiaugiasi M. Borisaitė.
Jos scenos partneris Anyanya juokauja, kad tam tikrus dalykus teks paaukoti ir jam.
„Man teks paaukoti maistą. Mano žmona visada sako, kad prieš kameras atrodau per daug apkūnus. Negalėsiu valgyti šaltibarščių. Kalbant rimčiau, teks aukoti ir laiką, nes dalyvavimą projekte vertinu rimtai. Man, kaip muzikantui, svarbu darbą atlikti gerai“, – sako dainininkas.
Naujai iškepta pora scenoje negaili pagyrų vienas kitam bei nekantrauja žiūrovams pademonstruoti, kokius pasirodymus paruošė.
„Kai išgirdau, kaip Anyanya dainuoja repeticijose, man nuėjo šiurpai. O „Žvaigždžių duetus“ atsimenu nuo vaikystės. Negalvojau, kad šis projektas sugrįš, todėl dalyvavimas čia man yra tarsi vaikystės svajonės išpildymas“, – atskleidžia M. Borisaitė.
10 duetų, sudarytų iš profesionalių dainininkų ir garsių Lietuvos žmonių, LNK žiūrovai išvys jau sekmadienį 19 val. 30 min. projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“.