Šešiamečiui apipjaustymo šventę už buto kainą surengusi verslininkė Simona: „Tie, kurie neturi pinigų – arba per mažai dirba, arba per mažai nori“

Turkų kultūrai neabejingi sutuoktiniai šiemet savo šešiamečiui sūnui Denizui iškėlė dešimtis tūkstančių eurų kainavusią berniuko tapimo vyru šventę, kurią liudijo net trys šimtai svečių. Simonos šeima pasidabino princo, karaliaus ir karalienės drabužiais.
Į prabangiame Antalijos rajone įsikūrusį viešbutį ant jūros kranto atvykę artimieji ir draugai išvydo įspūdingą reginį – būgnininkų ir šokėjų pasirodymus, pilį, aštuonių karalių ceremoniją, tik arenose pasirodančios turkų grupės koncertą, ledų šou.
Simona neslepia, kad sūnaus šventė atsiėjo tiek, kiek kainuotų butas Kretingoje, tačiau ji to visai nesureikšmina. Pasak verslininkės, pinigai yra uždirbami, o tie, kurie skundžiasi jų neturintys, turėtų pagalvoti, ką gyvenime daro ne taip: „Mano toks yra mąstymas – vienąkart gyvenam. Aš niekada negailiu pinigų. Tie, kurie sako neturiu pinigų – arba per mažai dirba, arba per mažai nori“, – savo požiūriu LNK laidoje „Bus visko“ šeštadienio vakarą dalinsis verslininkė.
Moteris taip pat neslėps, kad jos kelias į asmeninio ir profesinio gyvenimo pilnatvę nebuvo lengvas, greičiau kupinas kuriozų ir išbandymų. Nuo mažens mokyta pasirūpinti savimi, Simona labai anksti turguje pradėjo prekiauti apatiniu trikotažu, o prispausta sunkumų netgi belsdavosi į namų duris, savo prekystalį statydavo prie parduotuvių. Taip stengdamasi iš paskutiniųjų ji užsidirbdavo ne tik būsto nuomai, bet ir kelionėms.
Būtent vienos kelionės į Turkiją metu Simona ir susipažino su būsimu antruoju vyru – Bilaliu. Nors moteris tuo metu visai neieškojo romantinių santykių ir niekada negalvojo, kad galėtų gyvenimą susieti su užsieniečiu, vis tik susidomėjo Bilalio atkaklumu ir netgi nesipriešino kiek neįprastai pažinčiai – su juo bendravo pasitelkusi vertėją telefone: „Jis mane pakalbino angliškai, o aš sakau: nekalbu angliškai. Pakalbino rusiškai. Sakau: nekalbu ir rusiškai. Paklausė, iš kur esu, atsakiau, kad iš Lietuvos. Jis pasitelkė google vertėją ir parašė man lietuviškai „Labas, koks tavo vardas?“ – šypseną keliančią judviejų pažinties pradžią prisiminė moteris.
Vėliau Simonos ir Bilalio santykiai vystėsi itin greitai. Galiausiai po mėnesio pažinties Bilalis pakvietė Simoną dar kartą atvykti į Turkiją ir po kelių pasimatymų pasiūlė už jo tekėti. Simona sutiko tapti Bilalio žmona, tačiau prieš vestuves dar turėjo įrodyti savo vertę ir pelnyti būsimos anytos pripažinimą.
Vis tik po vestuvių Simonai teko spręsti didžiausią savo gyvenimo galvosūkį – o kas toliau? Į Turkiją ji vykti nenorėjo, todėl judviejų likimą paliko Bilalio rankose.
Būdamas gana lankstus, jis ilgai nedvejojo ir, atsisveikinęs su savo nekilnojamojo turto verslu bei SPA salonu, persikėlė į Lietuvą. Vis tik bendra gyvenimo pradžia nebuvo lengva – Simonai reikėjo išmokti derintis prie kito žmogaus, juo pasitikėti, o Bilaliui, pripratusiam prie vadovaujamo darbo Turkijoje, Lietuvoje teko turguje pardavinėti moteriškas kelnaites.
