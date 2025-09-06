Holivude kelią besiskinančio lietuvio istorija: juodas darbas, fiktyvi santuoka ir pažintys su pasaulinėmis įžymybėmis

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jaunuolio kelias į svajonių miestą buvo kupinas išbandymų, primenančių kino scenarijų. Pirmieji darbai Amerikoje – kazino, kur lankydavosi tokios garsenybės kaip NBA krepšininkas Michaelas Jordanas ar kino žvaigždės kaip Bruceas Willisas, ar Benas Affleckas:
„Jie visi slepiasi užsidėję tamsius akinius ir kepures, nes nenori, kad juos atpažintų. Bet kai ateidavo Michaelas Jordanas, nepastebėti būdavo neįmanoma, nes iš paskos vaikščiodavo ilgiausia žmonių eilė. Kartą įėjau į liftą, o ten Bruceas Willisas man sako – nusifotografuojam, iš kur esi? Sakau, iš Lietuvos. O jis nusijuokė, kad dabar ir jis žinos, kur yra Lietuva.“
Vis dėlto, pasibaigus vizai Mantui teko imtis paprastesnių darbų – plauti indus viename iš restoranų su nuolatine mintimi: „Aš būsiu Holivude.“ Beviltiški bandymai ieškant fiktyvios santuokos šiandien skamba komiškai.
Los Andželas, kaip pasakoja Mantas, vilioja pagundomis ir trumpalaike šlove, tačiau tik disciplina ir atkaklus darbas padeda išlikti. Ne kartą atsidūręs ties riba, lietuvis nepasidavė – baigė aktorystės studijas Santa Monikos koledže, kur studijavo ir jo vaikystės herojus Arnoldas Schwarzeneggeris, dalyvavo šimtuose atrankų, ragavo ir pirmųjų pergalių – už antraplanį vaidmenį Kazachstano filme buvo apdovanotas prestižiniu prizu, kurį prieš tai buvo gavęs Nicolas Cageas.
Šiandien Mantas Valantiejus gyvena Los Andžele ir žengia pirmuosius savo žingsnius Holivude. Filmas, kuriame jis atliko pagrindinį vaidmenį, jau beveik pasiekė finišo tiesiąją. Tai bus bene pirmasis kartas, kai Holivude sukurtame filme pagrindinį vaidmenį atlieka lietuvis.
Maža to, prie filmo dirbo net „Oskaro“ laureatai bei vienas garsiausių Holivudo režisierių Darrenas Aronofsky, sukūręs tokius filmus, kaip „Juodoji gulbė“, „Banginis“ ar dabar Lietuvos kino teatrus užkariaujančią juodąją komediją „Prigautas“.
