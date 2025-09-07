„Žvaigždžių duetų“ avantiūrai ryžęsis Naglis Bierancas: „Aš labai stresuoju ir man labai baisu“

Jau pati pirma laida atskleis, kokių intriguojančių pasirodymų yra paruošę duetai bei kurio komisijos nario dalyviams reikėtų prisibijoti labiausiai.
„Mieli žiūrovai studijoje, gal kas norėtumėte būti vedėju?“ – pirmoje laidoje paslaptingai klaus vienas iš laidos vedėjų Giedrius Savickas.
LNK veidas tokį klausimą kels ne veltui. Iki pat laidos filmavimo nebuvo aišku, ar į premjerą suspės kita vedėja – Ugnė Siparė. Tiesa, galiausiai viskas išspręsta be žiūrovų pagalbos – Ugnė iš JAV į Lietuvą spėjo parskristi iki filmavimo likus pusantros valandos.
Pirmoje laidoje paaiškės ir ko tikėtis iš komisijos, kurią sudarys žinomi veidai: dirigentas Vytautas Lukočius, operos solistė Ieva Prudnikovaitė, radijo laidų ir renginių vedėjas Paulius Vaitiekūnas bei „Žvaigždžių duetų“ nugalėtoja, atlikėja Liepa Mondeikaitė.
„Aš būsiu budelis. Scena yra giljotina. Sakysiu visą tiesą apie dalyvius, todėl būkite pasiruošę kovai“, – pirmoje laidoje prižadės dirigentas V. Lukočius.
Kad „Žvaigždžių duetuose“ netrūks įtampos, streso ir emocijų, puikiai iliustruoja ir vieno iš laidos dalyvių, turinio kūrėjo, šokėjo ir nuomonės formuotojo Naglio Bieranco, žodžiai.
„Aš labai stresuoju ir man labai baisu. Šokėjai apskritai nėra pratę kalbėti, jie pasakoja istorijas kūno judesiais. O čia reikės dainuoti ir tai daryti gyvai. Bus reikalų“, – pripažins N. Bierancas.
Jau pati pirma laida pasiūlys pasirodymų, pavergsiančių komisijos širdis.
„Apie tokius duetus man ir yra „Žvaigždžių duetai“. Smagu jus matyti – viską jūs mokate, žinote, su publika dirbate, į kameras šypsotės“, – susižavėjimo vienu iš duetų neslėps komisijos narys P. Vaitiekūnas.
Sugrįžtančiame muzikiniame šou savo jėgas išbandys krepšininkas Edvinas Šeškus su Auguste Vedrickaite, nuomonės formuotojas Naglis Bierancas su Adrina, aktorius Arnas Ašmonas su Ieva Juozapaityte, turinio kūrėjas Tadas Kanapeckas (Varkė Labdarkė) su Dainotu Varnu, verslininkė Inga Žuolytė su Alanu Chošnau, gydytoja Viktorija Navickienė su Edgaru Lubiu, nuomonės formuotojas Laurynas Suodaitis su grupe „Žemaitukai“, nuomonės formuotoja Lina Talžūnaitė su Dovi Mi, ūkininkas Mindaugas Diliautas su Laisva bei TV laidų vedėja Meda Borisaitė su Anyanya.
10 porų varžysis ne tik dėl aukščiausių balų iš komisijos, bet ir dėl žiūrovų simpatijų. Po keturių laidų du mažiausiai komisijos balų surinkę duetai stos į išlikimo kovą ir būtent žiūrovų balsai nulems, kas liks projekte, o kas turės palikti sceną pirmieji.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ premjera – šį sekmadienio vakarą, 19 val. 30 min. per LNK.