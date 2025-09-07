Naujame TV šou paaiškės, ką vairuoja Lietuvos žvaigždės: kas renkasi prabangą, o kas – „Multipla“?

Kiekvieną savaitę – be jokių filtrų ir su nemaža doze humoro – stebėsime pačių kiečiausių, naujausių, o kartais ir labiausiai netikėtų automobilių test drive‘us. O žinomų šalies žmonių lauks ir intriguojančios užduotys. Kam geriausiai seksis pasirodyti žaidimuose? Kas be jokio vargo įveiks visus praktinius iššūkius? Galiausiai, kieno ratai kiečiausi? Sužinosime ir tai.
Ką vairuoja žvaigždės?
Sulaukę paskatinimo iš TV3 žiniasklaidos grupės, du bičiuliai – Izidorius Paukštys ir Paulius Garkauskas – imsis trečiojo, paties didžiausio savo projekto: pramoginės laidos automobilių mėgėjams!
Specialiai šiam projektui jie įsirengė ir studiją Kaune, buvusioje „Pergalės“ gamykloje.
„Tai – unikali industrinė aplinka, kurioje susirinkę žiūrovai turi puikią progą iš arti pamatyti mūsų projektus, pačius greičiausius Lietuvos bolidus ar įspūdingus senovinius automobilius. Kuriasi tikra automobilių mylėtojų meka“, – intriguoja P. Garkauskas.
Laidoje apsilankys ir ne viena Lietuvos garsenybė. Juk nekyla jokių abejonių nėra – tai, ką vairuoja jie, domina kiekvieną! O štai naujosios laidos žiūrovai turės progą tą pamatyti iš arti.
Pavyzdžiui, ar žinojote, prie kokių mašinų vairo sėda tokie žinomi žmonės kaip Goda Alijeva, Gabrielius Vagelis ar Aleksandras Ivanauskas-Fara?
„Bus labai įdomu sužinoti, kas garsenybes labiausiai erzina keliuose, ar kokias didžiausias baudas jie yra gavę už KET pažeidimus. Visa tai jau netrukus pamatys ir TV3 žiūrovai“, – pasakoja I. Paukštys.
Kiekvienoje laidoje dalyvaus po du garsius Lietuvos žmones – nuo nuomonės formuotojų iki garsiausių Lietuvos scenos vardų.
„Negana to, mes Lietuvos žvaigždėms paruošėme ir klausimų, ir užduočių, ir daugybę kitų smagių išbandymų. Pavyzdžiui, jiems teks įvardinti, kas yra tam tikros automobilių dalys arba kuo greičiau pripūsti automobilio padangą. Galime pažadėti – tikrai teks paprakaituoti!“ – juokiasi I. Paukštys.
Tuo tarpu Paulius atkreipia dėmesį, kad įvairūs laidos klausimai leis iš arčiau pažvelgti ir į automobilių pramonės istoriją.
„Tiesą pasakius, kai kurie faktai nustebino net ir mane. Tarkime, aš nežinojau, kad vienas labai turtingas žmogus į savo automobilį susimontavo… auksinį tualetą. Skamba neįtikėtinai, bet tai – tikras faktas! „Gazas Dugnas. Šou“ žiūrovai išgirs ne tik įdomių faktų, bet gaus ir gerą humoro dozę. Sekmadienio vakarais visi liks patenkinti – juk visi vienaip ar kitaip dalyvaujame eisme. Tad visi esame susiję. Gausime ir žinių, ir juoko, ir pramogų“, – sako P. Garkauskas.
Be jau išvardintų žvaigždžių, naujoje laidoje taip pat išvysime ir krepšinio komentatorių Karolį Tiškevičių, atlikėją Mią Pilibaitytę, nuomonės formuotoją Antaną J, Lauryną Suodaitį, Vytautą Mikaitį bei daugelį kitų. Laidoje taip pat paaiškės, kad viena Lietuvos žvaigždė vairuoja... „Multipla“!
„Kiekviena laida yra dvikova ir tarp žvaigždžių, ir tarp manęs bei Pauliaus. O sezono pabaigoje sužinosime, kurią žvaigždę galime vadinti tikru automobilių žinovu ar žinove“, – intriguoja I. Paukštys.
Nuo brangiausių iki pigiausių
Naujasis šou taip pat siekia atsiriboti nuo įprastų automobilinių apžvalgų. Pauliui ir Izidoriui apžvelgti automobilį ir pasakyti jo technines charakteristikas, yra tiesiog per paprasta.
„Mus labiausiai domina tai, ką jauti vairuodamas automobilį. O kad būtų dar sudėtingiau, laidoje turėsime labai aiškiai apibrėžtą biudžetą. Tarkime, kiekvienas turi po 40 tūkstančių eurų automobiliui išsirinkti. Taip, čia pasirinkimo daug, bet kas bus tada, kai gausime vos po 500 eurų?“ – šypsosi I. Paukštys.
Anot laidos vedėjų, tai reikš dar vieną savotišką dvikovą.
Izidorius renkasi senesnius galingus automobilius su daug emocijos. Aš pirmenybę teikiu praktiškiems ir kuo naujesniems modeliams, kad būtų kuo mažiau gedimų. Čia mūsų nuomonės kardinaliai skiriasi. Pavyzdžiui, Izidorius renkasi galingą BMW, aš – apynaujį elektromobilį. Kurio pasirinkimas geresnis? Tai spręs studijoje susirinkę žiūrovai bei mūsų socialinių tinklų s sekėjai“, – pasakoja P. Garkauskas.
Jie žino, ką veikiate šeštadienių ir sekmadienių rytais!
Tiesa, tai – jau trečiasis draugų projektas televizijoje. P. Garkauskas su projektu „Gazas Dugnas“ TV6 kanalo eteryje debiutavo lygiai prieš septynerius metus – 2018 metų rugsėjį. O visai netrukus po to prie Pauliaus prisijungė ir lenktynininkas bei automobilių specialistas I. Paukštys.
Paulius save vadina eiliniu vairuotoju, o štai Izidorius, anot jo, tikras automobilių ekspertas, ne vienerius metus vystantis autoservisų veiklą. „Apie technines automobilių savybes jis išmano bene viską“, – sako P. Garkauskas.
„Gazas Dugnas“ tapo neatsiejamu automobilių entuziastų šeštadienio ryto ritualu, o prieš kelerius metus startavo pirmoji ir vis dar vienintelė laida, skirta elektromobiliams „e-Gazas Dugnas“.
„Tarpusavyje mėgstame juokauti, kad mes žinome, ką jūs veikiate sekmadienio ir šeštadienio rytais“, – juokiasi I. Paukštys.
Laidos vedėjų vizitinė kortelė visuomet buvo humoras ir aštrios pastabos. Tiesa, tai patinka ne visiems.
„Ir dabar nevengiame aštresnių pasisakymų ir humoro, tačiau kartais net iš automobilių pardavėjų sulaukiame kritikos ir pastabų dėl savo komentarų. Tačiau mes visada sakome tai, ką galvojame. Jei mums nepatiks net ir pats brangiausias automobilis, mes drąsiai jį išdėsime į šuns dienas“, – sako P. Garkauskas.