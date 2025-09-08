Retai apie šeimą kalbanti Edita Užaitė: „Svarbu prieš visą pasaulį pasakyti, kad esam kartu“

44-erių aktorė Edita Užaitė pasitiko ramybe alsuojančioje vietoje miškų apsuptyje, ir, papilsčiusi žolelių arbatos, skubėjo aprodyti savo valdas.
Kiek hektarų žemės Širvintų rajone ant Neries kranto ji valdo kartu su vyru, televizijos prodiuseriu, režisieriumi bei scenaristu Linu Ryškumi Edita sako tiksliai nežinanti, bet čia viskas ko reikia, kad atsigautų ne tik kūnas, bet ir siela.
Idėją įkurti nedidelį ir jaukų meditacijų centrą „Zen miškas“ toli nuo miesto šurmulio kartu su vyru aktorė pasakoja parsivežusi iš Pietų Korėjos.
Pagrindinio pastato apačioje miegamieji, o antrame – meditacijų erdvė, kurioje pro langus atsiveria Neries upės vaizdai. Beje, pastato dizaineriu, pasak Editos, tapo vyras Linas.
Vasaromis Edita su šeima daugiausiai laiko leidžia būtent čia... pačių puoselėjamoje teritorijoje su ne viena jaukia vieta pasisėdėjimams. Prasidėjus rudeniui ir dukros mokslams, šeima čia dažniausiai grįžta tik savaitgaliais.
„Niekur nebuvau dingusi, kas savaitę turiu po 3–4 spektaklius, visą Lietuvą išmaišiau su savo mono spektakliu „Nepažįstamos draugės“, vaidinau seriale „Monikai reikia meilės“, o gyvenu su vienu ir tuo pačiu vyru, Linu Ryškumi, su kuriuo auginu dukrą Mariją“, – juokdamasi sako Edita, paklausta kur buvo tarsi dingusi pastaruosius kelerius metus.
Nuo šio pirmadienio LNK žiūrovai ją išvys naujame seriale „Pavojingi ryšiai“, kuriame ji kuria pagrindinį vaidmenį.
„Į renginius mažiau vaikštome, tik išskirtinai į draugų organizuojamus. Atvirai pasakius, neturiu laiko. Aš tiek daug noriu gyvenime daryti, kad man paroje neužtenka valandų, o vakarėlis atima daug energijos, nes jam reikia pasiruošti, gerai atrodyti. Ir žinot, kai tiek mažai laiko, norisi susitikti tik su tais žmonėmis, kuriuos tikrai norisi matyti“, – pasakojo E. Užaitė.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.