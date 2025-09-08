S. Maslobojevas ir jo sužadėtinė kenčia nuo žiaurių komentarų: jie net neįsivaizduoja, kaip mes jaučiamės

Tačiau būna ir neramių etapų, kaip šis. Šią vasarą vyras tapo pasaulio kikbokso čempionu. O prieš keletą dienų šio sporto aistruoliai išgirdo nemalonią žinią – dėl teigiamo dopingo testo Sergejus atsisakė čempiono titulo.
„Dabar toks jausmas, lyg būčiau gavęs peilį į nugarą, – laidoje „Kasdienybės herojai“ pasakojo žinomas sportininkas. – Buvo smūgis, kaip žaibas iš giedro dangaus. Aš apie tai sužinojau kelias dienas po pergalės, visai prieš skrydį į Tailandą. Tyrimas vis dar vyksta. Mes viską atidavę, visus papildus, dabar viskas tikrinama.“
Iki tol Santa ir Sergejus gyvenimo svajonėmis ir planais apie naujus namus. Pora įsigijo sklypą ir jau pradėjo statyti savo svajonių namą Vilniuje. Tačiau sportininkas neslepia – dabar dalį pinigų, kuriuos planavo išleisti statyboms, jis turi skirti tyrimams.
Vyras siekia nustatyti, kas gi lėmė tokius dopingo testo rezultatus. O tokie tyrimai kainuoja dešimtis tūkstančių eurų.
„Netrukus skrendame į Londoną, darysime tyrimą. Nekerpu nagų, dabar su ilgais nagais vaikštau. Juose informacija iki pusės metų laikosi. Neįsivaizduoju, kaip tai nutiko, juk prieš naujus metus man darė dopingo testą, buvo viskas švaru gražu“, – savo išgyvenimais laidoje dalijosi žinomas sportininkas.
Smagu stebėti, kaip džiaugiasi nugalėtojai, kaip juos sveikina minios gerbėjų. Tačiau paklausius, kiek profesionalus sportas reikalauja pasišventimo, mažai kas jiems pavydėtų. Sergejus ruošdamasis kovoms, sportuoja tris kartus per dieną, viso – net šešios valandos sunkaus fizinio krūvio.
Sergejus kikbokso sporte – jau dvidešimt metų.
„Mane tikrinę įvairios organizacijos, ir aš visada pabrėždavau, kad esu už sąžiningą kovą“, – sako pašnekovas.
Santa taip pat žino, ką reiškia dėmesys. Stiliste dirbanti moteris turi nemažai gerbėjų socialiniuose tinkluose, kurie mielai klauso jos patarimų. Tačiau pradėjusi draugauti su Sergejumi, Santa buvo labai nustebusi, kiek neapykantos sulaukia žinomas sportininkas iš visiškai nepažįstamų žmonių.
„Jis vakar įdėjo nuotraukas su vaikais iš rugsėjo pirmosios, ir žmonės drįsta rašyti po nuotraukomis su vaikais visokias šlykštynes. Ir man tada atrodo – Dieve mano, iki kokio lygio mes nusiritom.
Visą šitą reikia atlaikyti tiktai jam, ir mūsų šeimai. Vietoj to, kad žmonės pabandytų šiek tiek įsijausti, kaip jie jaustųsi, jie išvis nepagalvoja, jie tiesiog vemia ant tavęs. Ir jaučia kažkokį pasitenkinimą“, – apmaudo neslėpė moteris.
38-erių Sergejus ir trejais metais jaunesnė Santa kartu jau beveik dvejus metus. Iš Klaipėdos kilusi Santa kurį laiką gyveno užsienyje, o po skyrybų su buvusia žmona Sergejus metus buvo vienas.
Pora dabar svajoja apie namus, kuriuos abu kartu susikurs nuo pamatų. Kurie bus pakankamai erdvūs ir visi vaikai turės atskirus kambarius. O stilistė Santa – pakankamai vietos savo garderobui. Pora net pradėjo filmuoti vlogą, ir kaip keliauja, ir kaip kuria savo namus.