Arūnas Valinskas skelbia sensacingą žinią: atėjo pabaiga

Šią žinią skelbia jų autorius, prodiuseris ir vedėjas Arūnas Valinskas:
„Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Bet tikiuosi, kad tai nebus paskutiniai „Auksiniai svogūnai“. Tiesiog noriu, kad estafetę perimtų kažkas kitas. Maloniai prašome ir kviečiame! Neabejoju, kad TV kanalas, perėmęs šią ceremoniją, tikrai suras kūrėjus, kurie pratęs žiūrimiausio TV projekto tradiciją.“
Jei kalbėtume sporto terminais – originali humoro šventė, kasmet sulaukianti milžiniško publikos arenose ir TV žiūrovų prie ekranų dėmesio, dabar yra pačiame karjeros pike. „Auksinių svogūnų“ scenoje pasirodo ryškiausi atlikėjai, sukuriantys įspūdingus spektaklius, šmaikščiai apnuoginančius ryškiausius Lietuvos politikos ir pramogų pasaulio įvykius. „Auksinio svogūno“ statulėlėmis yra apdovanojami labiausiai akis šalies žmonėms graužę ir stebinę politikai ir visuomenės veikėjai.
Lietuva jau neįsivaizduoja balandžio 1-osios be „Auksinių svogūnų“ apdovanojimų televizijos ekrane. Ceremonija tą vakarą tampa vienvalde eterio karaliene, o apie tai, kas nutiko joje, žmonės kalba dar mažiausiai gerą pusmetį. O tada jau pradeda laukti, ką originalaus A. Valinskas paruoš kitąmet.
Renginio organizatoriai neabejoja – paskutiniai „Auksiniai svogūnai“ diriguojant Arūnui Valinskui sulauks tiek dėmesio, kad jau dabar sprendžia rebusą, kaip kovo 30 d. į Kauno „Žalgirio“ areną sutalpinti visus gerbėjus, norinčius gyvai dalyvauti geriausioje visų laikų humoro šventėje.
„Ko tikėtis? Paties geriausio! Norime, kad tai būtų PATI linksmiausia ir PATI geriausia „Auksinių svogūnų“ ceremonija. Tuo labiau, kad dabartinė valdžia ir jos veiksmai tiesiog įpareigoja tokius surengti. Nuoširdžiai ačiū jiems už pastangas ir indėlį, kuriant geriausius visų laikų „Auksinius svogūnus“, mes jūsų nenuvilsime. Mes nesakome „atia“, mes sakome „iki“, – viltingai sako A. Valinskas.
Linksmiausi visų laikų humoro apdovanojimai „Auksiniai svogūnai“ – jau kovo 30 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.