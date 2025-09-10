Garsūs aktoriai prakalbo apie filmavimąsi intymiose scenose: pats tragiškiausias dalykas

Paklausta apie darbą naujo serialo „Pavojingi ryšiai“ filmavimo aikštelėje, Valda Bičkutė neslėpė entuziazmo.
„Filmuojamės su nuostabiu režisieriumi. Beveik kiekvieną dieną leidžiam kartu. Ką Džiugas moka, tai sukurti labai gerą atmosferą, o tai reiškia labai daug“, – aktorė gyrė Džiugą Siaurusaitį.
Paaiškėjo, kad beveik visas siužetas sukasi aplink Manto Vaitiekūno herojų. Pats aktorius šypsosi, kad dažnai jam atitenka banditų ar nusikaltėlių vaidmenys, bet šįkart – visai kitoks amplua.
„Šitas personažas kardinaliai skiriasi nuo Gabrio iš „Rimtų reikalų“ ir mane tai labai džiugina“, – pridūrė režisierius Džiugas Siaurusaitis.
Užkulisiuose netrūko ir pikantiškų temų – nuo meilės scenų iki kuriozų. Edita Užaitė pripažino, kad filmuoti intymias scenas yra vienas sunkiausių darbų.
„Pats tragiškiausias dalykas yra filmuoti meilės scenas“, – teigė ji.
Mantas Vaitiekūnas prisiminė ir juokingą epizodą:
„Seriale „Rimti reikalai“ filmavome meilės sceną. Džiugas sugalvojo padėti kamerą po lova, pats viršuje maigė lovą, o mes nubudome suprakaitavę – ir visiems viskas aišku.“
Aktoriai papasakojo ir apie žiūrovų reakcijas.
„Visada esu Gabris. Kupiškyje vienas vyras priėjo, nusikeikė ir sako: „Gabri!“ Sakau – „nesikeik“. Jis: „Atsiprašau, Gabri.“ Jie net nežino mano nei vardo, nei pavardės – esu tik Gabris“, – juokėsi Mantas.
Laidoje nuskambėjo ir atviresni pasakojimai apie scenos užkulisius. Edita Užaitė prisipažino, kad užsakomieji koncertai ar spektakliai ne visada teikia džiaugsmo.
„Kartais pasigendu kultūros iš žiūrovų – būna, kad mes jiems „užsakyti“, o patys tuo metu išgėrinėja ar valgo. Tada galvoju – kam to reikėjo?“, – šyptelėjo.
Daugiau smagių ir netikėtų istorijų – laidoje „Šeškinės 20“ šį trečiadienio vakarą 20 val. per LNK.
Edita UžaitėMantas VaitiekūnasValda Bičkutė
