Komikas M. Grimalis pažėrė pagyrų A. Veličkai: „Jis pakėlė mus rinkoje“

Aktualijų šou filmavimas prasidėjo nuo pokalbio apie tai, kas pastarosiomis dienomis skambėjo kiekvieno lietuvio lūpose – krepšinio. Ir, nors Lietuva savo kelionę Europos krepšinio čempionate jau baigė, mūsų krepšininkai vis tiek verti didžiausių pagyrų.
Štai M. Grimalis prisipažino esantis ypatingai dėkingas Arnui Veličkai. Komikas rinktinės krepšininkui dėkojo ne tik už nuostabias rungtynes prieš Latviją, bet ir už ypatingą dovaną, kurią jis to nė nežinodamas suteikė visiems plikiems Lietuvos vyrams.
„Suprantate, ką jis padarė? Jis visus mus pakėlė rinkoje. Kas liečia vienišus praplikusius vyrus, mes moterims įprastai esame kaip salės darbuotojas. Jos tiesiog praeina, kažko užklausia, nereikia, ačiū ir iki – ieško kažko kito. Bet nuo šiol situacija keičiasi! Velička, ačiū tau. Tu esi mūsų dievas! Tu esi tas, dėl kurio verta gyventi!“ – nuoširdžiai dėkojo M. Grimalis.
Žinoma, laidoje neliko neaptartos ir aktualijos...
„Paaiškėjo, kad vaikų pasakose gyvybės vandenį surasti našlaičiui yra lengviau, nei mūsų ministrei pirmininkei surasti kandidatus į ministrus“, – sakė A. Puklevičius klausdamas, gal patarimų Ingai Ruginienei turi jo kolegos?
Vita Žiba pateikė ne vieną stulbinantį pasiūlymą. Pavyzdžiui, į susisiekimo ministrus ji siūlė... visas grupės „Šeškės“ nares.
„Siūlau visas tris į vieną postą, nes susisiekti su Nijole joms taip ir nepavyko...“ – sakė ji, tuo tarpu A. Puklevičius šiam postui siūlė bet kurį „Bolt“ vairuotoją.
O į kokius ministrus vedėjai siūlys Radži, Jessicą Shy, Edgarą Eidėjų bei kitus žinomus Lietuvos žmones? Tą sužinosite jau šį vakarą.
