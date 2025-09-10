Pasaulinio garso serialuose nusifilmavęs Vaclovas Gumuliauskas pirmą kartą sukūrė vaidmenį Lietuvoje

Į filmo premjerą V. Gumuliauskas atvyks iš Berlyno, kur filmuojasi vokiečių režisieriaus Michos Streckerio kino filme „Imperijos prakeiksmas“. Šie metai Vaclovui ypač pilni – jis nusifilmavo dviejuose tarptautiniuose serialuose, kurių pavadinimus galės atskleisti tik kitais metais.
„Nekantriai laukiu „Aktyvisto“ premjeros, labai noriu pasimatyti su kolegomis, filmo komanda, kartu atšvęsti, prisiminti akimirkas iš filmavimo aikštelės, bet nemeluosiu – jaudulio irgi yra“, – prisipažįsta Bernardo vaidmenį filme sukūręs aktorius ir priduria, kad visada norėjo filmuotis lietuviškame kine.
Detektyvinio trilerio „Aktyvistas“ premjera šalies kino teatruose numatyta rugsėjo 19 dieną. Naujasis R. Zabarausko filmas įtraukia į pavojų kupiną kino žaidimą ir provokuoja: visuomenė negalėtų egzistuoti be nutrūktgalvių, kurie pasirengę atiduoti viską, kad tiesa laimėtų.
Pagrindinis filmo personažas – dvidešimtmetis spaustuvės darbuotojas Andrius, kurį vaidina šių metų „Sidabrinės gervės“ laimėtojas Robertas Petraitis. Niekas iš bendradarbių nežino, kad vakarais jis grįžta namo, kur laukia mylimasis – LGBT+ organizacijos Kaune lyderis Deividas (aktorius Elvinas Juodkazis).
Kai per viešą susidūrimą su protestuojančiais neonaciais Deividas sužeidžiamas, o netrukus ir žiauriai nužudomas, Andrius ryžtasi radikaliai avantiūrai – ieškoti žudiko pats. Tiesos paieškos jį nuveda ir į aktyvistų būstinę pas Bernardą, kurį vaidina V. Gumuliauskas.
Gavęs pasiūlymą iš kino režisieriaus R. Zabarausko, Vaclovas nė akimirkos nedvejojo: „Kaip tik tuo metu buvau grįžęs į Lietuvą, nuėjau į atranką. Čia pirmą kartą susipažinau su pagrindiniu filmo aktoriumi Robertu Petraičiu, – prisimena. – Turėjome suvaidinti tris scenas, pabandėme keletą skirtingų variantų. Kai išėjau iš atrankos, užplūdo keistas jausmas: negalėjau suvokti, gerai ar blogai viską padariau. Po kelių dienų paskambino Romas, pasveikino ir iškart atsiuntė scenarijų. Kai jį perskaičiau, pirmoji mintis buvo, kaip reikės su Bernardu susidraugauti?!“
Personažas Vaclovui pasidavė. Sako buvę labai įdomu jį kurti, tokį kontroversišką, atskleisti paslaptis, būti dieną vienokiu, naktį – kitokiu. Bendras R. Zabarausko ir Vitalijos Lapinos bei Marco Davido Jacobso scenarijus buvo taip gerai parašytas, kad net šiurpas ėmė skaitant.
„Bernardas tapo dalimi manęs, visas jo emocijas perteikiau per savo prisiminimus ar vaizduotę. Užtruko pusę metų, kol atradau ryšį, žiūrėjau filmus, skaičiau nemažai literatūros. Ypač padėjo tikrais pasakojimais paremta knyga „Straight Jacket“, vadinama gėjų psichologijos biblija.
Turėjau netgi sąsiuvinį, kuriame žymėdavausi savo pastebėjimus. Personažą kūrėme kartu su kostiumų dailininku Luku Juodžiu ir grimo meistre Aurelija Krebsaite, aš netgi paprašiau Romo, kad į scenarijų įtrauktų simbolinį žiedą, kurį Bernardas nešiojo ant mažojo piršto. Jis man tapo raktu, padedančiu įeiti į personažą ir iš jo išeiti“, – pasakoja Vaclovas.
Didžiausiu išmėginimu „Aktyvisto“ aikštelėje jam tapo filmavimo diena, kai teko suvaidinti emocinio pasirengimo reikalaujantį monologą. „Režisierius suteikė man visišką laisvę įsivaizduoti Bernardą“, – vaidmeniu džiaugiasi V. Gumuliauskas.
Jo personažo grožis – kerintis. Lietuvių, rusų ir armėnų kraujo turintis aktorius pasakoja vaikystėje dėl savo išvaizdos labai kentėdavęs. Dėl didelių akių ir nosies, storų lūpų bei žemo ūgio dažnai sulaukdavo patyčių. Metams bėgant, veido bruožai švelnėjo, o tai, kas kitiems kėlė nuostabą, tapo privalumu – šiais metais aktorius net keletą kartų dalyvavo atrankose, kuriose buvo ieškomi aktoriai armėnų vaidmenims.
Rusų kraujas ir gebėjimas kalbėti šia kalba Vaclovui atvėrė duris į Steveno Spielbergo ir Tomo Hankso serialą „Oro meistrai“, kuriame suvaidino sovietų karininką.
„Vaidinau paskutiniame serialo epizode, mano personažas pasakoja ilgą istoriją apie Antrojo pasaulinio karo pabaigą ir tai, kaip sovietai atrado žydų koncentracijos stovyklas. Tamsi scena, emociškai sunki, buvo sudėtinga ją filmuoti“, – prisimena.
Gyvenime, o ir kurdamas vaidmenis, Vaclovas vadovaujasi taisykle – nebijok būti savimi. Ši taisyklė atspindi ir R. Zabarausko filmo „Aktyvistas“ sumanymą. „Negaliu būti kuo nors kitu, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų mano profesijoje, – teigia aktorius. – Kiekvienas esame skirtingame kelyje, tačiau labai svarbu yra jame neprarasti savęs.“
Jo paties kelias į pripažinimą nebuvo lengvas. Vaikystėje lankęs teatro studiją, Vilniuje studijavęs tarptautinį verslą, po studijų išvykęs į Londoną, išmėginęs fotomodelio darbą, dirbęs padavėju, jis ilgai ieškojo kelių į kino pasaulį. Šiandien Vaclovas iš aktorystės jau gali pragyventi, sulaukia vis daugiau pasiūlymų filmuotis.
„Dažnai pasakoju apie savo aktorystės kelionę, kuri buvo ir yra pilna ne tik džiaugsmo, bet ir iššūkių. Pasakodamas noriu įkvėpti, paskatinti jaunąją kartą svajoti ir drąsiai siekti svajonių“, – sako vieną pagrindinių vaidmenų filme „Aktyvistas“ sukūręs aktorius. Jis tikisi, kad pirmasis lietuviškas jo filmas nebus paskutinis.
R. Zabarausko detektyvas „Aktyvistas“ Lietuvos kino teatruose – nuo rugsėjo 19 dienos. Filmą finansavo Lietuvos kino centras, parėmė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Vaidmenis kūrė Robertas Petraitis, Vaclovas Gumuliauskas, Simas Kuliešius, Teklė Baroti, Elvinas Juodkazis, Redita Dominaitytė, Lukas Malinauskas, Karolis Kasperavičius, Elžbieta Latėnaitė ir kiti.