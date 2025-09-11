Apie Rūtos Meilutytės dokumentinį filmą prakalbo jo kūrėjai: „Už kiekvieno medalio slypi nematoma kaina“

Filme „Rūta“ – intymus ir atviras pasakojimas leidžia žiūrovams iš arti pažvelgi į sportininkės kasdienybę, treniruočių užkulisius ir nelengvą kelią didžiausių pergalių link. Dokumentinį filmą žiūrovai gali išvysti jau dabar „HBO Max“ platformoje.
Filme pasakojama apie Rūtos pasiruošimą Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms Plimute ir Tenerifėje. Taip pat atvirai nagrinėjamas sudėtingas sportininkės laikotarpis ir atskleidžiama tikroji sportinio meistriškumo kaina.
Filmo kūrėjai – artimi Rūtos draugai Ronaldas Buožis ir Rokas Darulis. Išskirtiniai interviu su „auksine žuvele“ tituluojamos sportininkės treneriais ir šeima atskleis daug nežinomų Rūtos gyvenimo faktų bei padės suprasti, kodėl Rūta – viena geriausių plaukikių pasaulyje.
Tai, kas vyksta už uždarų durų
Filmo režisierius Ronaldas Buožis pasakoja, kad kuriant filmą, svarbiausia buvo perteikti tikrąjį Rūtos gyvenimą.
„Norėjome, kad žiūrovas pamatytų ne tik šypseną ant pakylos, bet ir tai, kas vyksta penktą valandą ryto baseine, kai girdisi tik vandens garsas ir žmogaus kvėpavimas. Už kiekvieno medalio slypi nematoma kaina – abejonės, vienatvė, pasikartojantys klausimai, ar visa tai yra to verta. Man svarbiausia, kad žmonės, pažiūrėję filmą, pažintų Rūtą ne tik kaip čempionę, bet ir kaip žmogų – prieštaringą, jautrią, kartais pažeidžiamą, bet tuo pačiu ir labai stiprią“, – pasakoja režisierius.
Jis priduria, kad svarbiausias filmo akcentas – Rūtos istorija, o sportas tapo fonu, apjungiančiu tikrąją plaukikės asmenybę.
„Filme sąmoningai vengėme klasikinio sporto reportažo logikos – vietoje rezultatų ar statistikos rinkomės artimą kamerą, nepatogias pauzes ar akimirkas, kai Rūta tiesiog būna viena.
Kartu su Roku Daruliu, tokiu būdu norėjome parodyti, kad jos kelionė nėra vien apie tai, kaip greitai ji plaukia, bet ir apie tai, kaip ji mokėsi būti savimi net tada, kai visas pasaulis laukė tik dar vienos pergalės. Kino kalba čia leido parodyti dalykus, kurių paprastame interviu neišgirstume“, – tvirtina R. Buožis.
Galimybė išgyventi emocijas dar kartą
Nors filmas kino teatrų ekranuose pasirodė 2018 m., režisieriaus teigimu, jo prieinamumas „HBO Max“ platformoje – galimybė prisiminti emocijas ir jas išgyventi dar kartą.
„Mums, kaip kūrėjams, filmo pasirodymas „HBO Max“ platformoje yra ženklas, kad ši istorija yra ilgaamžė. Tai platforma, kuri transliuoja tik stiprius pasakojimus, todėl labai džiugu matyti, kad filmas „Rūta“ prisijungia prie tokios kompanijos. Mums tai yra paskatinimas ir įrodymas, kad lietuviškas dokumentinis kinas gali būti matomas ir vertinamas pasauliniame kontekste“, – pasakoja R. Buožis.
Dokumentinį filmą „Rūta“ galima išvysti nuo rugsėjo 11 d. „HBO Max“ platformoje ir per išskirtinį partnerį „Go3“.