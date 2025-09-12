Vidas Bareikis: „Kai koncertuoji po savo vardu, tampi prekės ženklu“

Šį šeštadienį į „Lietuvos ryto“ televizijos eterį sugrįžtanti laida „Gyvenimas versle“ septintąjį sezoną pasitinka atsinaujinusi. Vedėju tapęs Vidas Bareikis tęs misiją žiūrovams praskleisti verslo pasaulio uždangas ir parodyti nematomą industrijų pasaulį, kuriame slypi įdomios istorijos, nuolatiniai sprendimai, iššūkiai ir neįkainojamos pamokos, atvedusios į finansinę sėkmę. Pats Vidas įsitikinęs – verslas yra visur, o kūryboje neretai vienam žmogui tenka užsėsti keletą skirtingų kėdžių, jog sukurtas menas pasiektų savo auditoriją.
„Ar tu valgytum duoną, kurią kažkas iškepė, ar vairuotum automobilį, kurį kažkas pagamino, ar žiūrėtum laidą, kurią kažkas sukūrė, ar klausytum dainos, kurią kažkas parašė – verslas lydi kiekviename mūsų žingsnyje. Esu kompozitorius, kuris kuria muziką, dainininkas, kuris ją atlieka, režisierius, kuris sustato pasirodymą, sportininkas, kuris kartais dar ir treniruoja kitus bei rinkodaros specialistas, kuris užsiima savo vardo prekės ženklo sklaida. Šios veiklos – tai mano verslas, kuriame gyvuoju jau 20 metų, kad ir kaip patį stebintų toks skaičius“, – sako muzikantas.
Apie savo kelią kūryboje ir daugybę pareigų, kurias tenka prisiimti, Vidas kalba atvirai. Pasak atlikėjo, jo kasdienybė toli gražu neapsiriboja vien tik pasirodymais scenoje, o galutiniu rezultatu besimėgaujantys klausytojai kartais net nesusimąsto, kad didžioji dalis darbo lieka užkulisiuose.
„Jeigu reikėtų išskleisti tą valandą, kurią žiūrovai mato ant scenos, tai didelė jos dalis yra pasirengimas. Juk reikia viską sukurti, surepetuoti, pateikti, suburti didelę komandą, kuri tave apšvies, įgarsins, net aprengs. Kita darbo dalis – rinkodara, reklama, bilietų pardavimas, jog tie žmonės kažkaip apie tave sužinotų ir ateitų į koncertą. O po pasirodymo, kaip ir bet kokiame gerame baliuje, turi susitvarkyti: grįžti namo arba kažkur likti nakvoti, suvesti finansus, ataskaitas, buhalteriją, išrašyti sąskaitas. Klausytojai to nemato, bet tai taip pat yra darbas, kurį turi padaryti iki koncerto ir jam praėjus“, – atskleidžia menininkas.
Per dvidešimt metų sukaupta patirtis pavertė Vido Bareikio vardą atpažįstamu prekės ženklu. Vis dėlto pats atlikėjas sako, kad šiame gyvenimo etape jo įvaizdis išgyvena pokyčius, atsigręžiant į brandesnes idėjas ir naujas kūrybos kryptis.
„Jeigu koncertuoji ne po pseudonimu, o po savo vardu ir pavarde, eigoje tampi prekės ženklu. Vidas Bareikis yra produktas ir žmonėms aš parduodu gerą laiką bei su manim susijusią patirtį. Šiame savo gyvenimo etape jaučiu, jog vyksta mano prekės ženklo „rebrandingas“ į solidesnę pusę. Kai supratau, kad mano gyvenimo misija yra edukuoti per kūrybą, tai tapo tarsi lakmuso popierėliu, per kurį ir stengiuosi formuoti visą savo prekinį ženklą“, – naujienomis dalinasi Vidas.
Kalbėdamas apie sėkmės receptą, atlikėjas įvardija paprastą, bet veiksmingą principą. Jis įsitikinęs – populiarumo paslaptis slypi ne tik talente, bet ir nuolatinėje veikloje, nebijant bandyti, klysti ir vėl bandyti iš naujo.
„Raktu į populiarumą įvardinčiau veiklumą ir nebijojimą klysti, kartais net šaudant labai daug šūvių pro šalį. Manau, jog tame ir yra paslaptis, nes eini, kažką darai, su kažkuo susipažįsti. Čia kaip ir versle, ne kartą girdėjau formulę, jog reikia nebijoti bandyti: devyni verslai žlugs, bet užteks vieno dešimtojo, kuris pavyks. Tad ir mano kelyje buvo ir sąmonių, ir nesąmonių, bet aš nieko nesigėdiju, nes žinau, kad tai dalis, kuri atvedė mane iki ten, kur esu šiandien“, – tikina Vidas.
Septintojo „Gyvenimas versle“ laidos sezono premjeroje laukia Vido kelionė į Raseinių rajoną, kur tvenkinių apsuptyje įsikūrusi kaimo turizmo sodyba „Karpynė“. Šiame krašte karpiai auginami nuo seno ir nors kažkada sodybos vietoje driekėsi pelkės, jos savininkai sugalvojo idėją, jog reikia įkurti kompleksą, kuriame būtų galima valgyti skanią, ekologišką, pačių užaugintą ir pagautą žuvį.
„Žvejyba yra toks laimės reikalas, kimba ta žuvis arba nekimba. Kasmet rengiame didelę šventę „Kur tu, karpi?“, kuri parodo, jog kartais net ir patyrusiems profesionalams gali visiškai nekibti. Karpis yra gudri žuvis, reikia mokėti suvilioti ir turėti kantrybės, norint ją pagauti, bet kai nesiseka žvejyboje, žuvies visada galima gauti restorane. Čia turime puikios kokybės lašišą, didžiuojamės savo „Matjes“ silke ir, žinoma, firminiu „Karpynės draugų“ karpiu“, – laidoje pasakos sodybos direktorė Kristina Viršilienė.
Antrasis laidos siužetas pakvies į Kauną, kur į sendaikčių pasaulį įsisukusi pedagogė Viktorija Kačenauskaitė savo hobį pavertė verslu. Parduotuvėlės „Vintažiniai akcentai“ lentynos nukrautos premium klasės porceliano, krištolo ir fajanso gaminiais, o pati savininkė su kiekvienu daiktu bei jo istorija susipažinti bei jį įsigyti kviečia neįprastu būdu – per gyvas transliacijas internete.
„Yra skirtumas tarp sendaikčių ir antikvarinių daiktų. Sendaiktis yra vintažinis, gražaus kasdienio naudojimo daiktas, kuris neturi išliekamosios vertės, o antikvariatu aš laikau tuos daiktus, kurie skaičiuoja 100 ir daugiau metų. Pavyzdžiui, 1900 metų „Rosenthal“ puodeliai yra ganėtinai reti ir sudaužius jį ar lėkštutę, medžioti „donorą“ gali užtrukti metus ar net dvejus“, – veiklos subtilybėmis dalinsis verslininkė.
Verslas – tai ne tik skaičiai ar sandoriai. Tai kasdieniai iššūkiai, laimėjimais nuspalvintos akimirkos, skambios sėkmės istorijos ir tyliai išgyventi pralaimėjimai. Verslas – tai gyvenimas, o „Gyvenimas versle“ – tai laida, kurios vedėjas Vidas Bareikis kviečia pažinti įdomiausias verslų istorijas, atskleisti jų kasdienybės užkulisius ir pasisemti įkvėpimo. Laidą žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17:30 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją ir platformoje tv.lrytas.lt