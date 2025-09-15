„Emmy“ apdovanojimuose – visą pasaulį sukrėtusio serialo triumfas ir reveransas medikams

„Adolescence“ tapo geriausiu riboto formato serialu, o „The Pitt“ ir „The Studio“ – atitinkamai geriausia drama ir geriausia komedija.
Geriausias dramos serialas: „The Pitt“;
geriausias komedijos serialas: „The Studio“;
geriausias riboto formato arba antologinis serialas: „Adolescence“;
geriausias dramos aktorius: Noah Wyle, „The Pitt“;
geriausia dramos aktorė: Britt Lower, „Severance“;
geriausias antraplanis dramos aktorius: Tramell Tillman, „Severance“;
geriausia antraplanė dramos aktorė: Katherine LaNasa, „The Pitt“;
geriausias komedijos aktorius: Seth Rogen, „The Studio“;
geriausia komedijos aktorė: Jean Smart, „Hacks“;
geriausias antraplanis komedijos aktorius: Jeff Hiller, „Somebody Somewhere“;
geriausia antraplanė komedijos aktorė: Hannah Einbinder, „Hacks“;
geriausias riboto formato serialo arba filmo aktorius: Stephen Graham, „Adolescence“;
geriausia riboto formato serialo arba filmo aktorė: Cristin Milioti, „The Penguin“;
geriausias antraplanis riboto formato serialo arba filmo aktorius: Owenas Cooperis, „Adolescence“;
geriausia antraplanė riboto formato serialo arba filmo aktorė: Erin Doherty, „Adolescence“.