Paauglių kanalas LRTU kviečia moksleivius kurti dainų tekstus žymiems šalies atlikėjams

Trys žinomi Lietuvos atlikėjai – Gabrielė Vilkickytė, Abudu ir 8 kambarys – kiekvienas išsirinks po vieną geriausią tekstą ir sukurs jam muziką. Dainos bus pristatytos LRTU „YouTube“ kanale muzikinių klipų formatu.
„Galbūt tavo daina taps kažkam ypatinga, galbūt ją skanduos visa mokykla. Tau tereikia parašyti žodžius, o mes kartu su atlikėjais suteiksime jiems melodiją ir gyvenimą“, – sako konkurso organizatoriai.
Svarbiausia informacija dalyviams:
– Dainų tekstų laukiama iki spalio 13 d.
– Dalyviai turi būti 12–19 metų amžiaus.
– Tekstai turi būti parašyti lietuvių kalba ir būti originalūs (ne dirbtinio intelekto kūryba).
-Vienas dalyvis gali pateikti iki 3 tekstų – po vieną kiekvienam atlikėjui.
– Jei dalyviui mažiau nei 14 metų, reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas dėl duomenų tvarkymo.
Trys laimėtojai turės galimybę susitikti su atlikėjais, pamatyti kūrybinį procesą iš arti ir gauti vertingų patarimų, kaip toliau tobulinti dainų rašymo įgūdžius.
Rugsėjo pabaigoje LRTU „YouTube“ kanale bus paviešinta speciali dainų tekstų rašymo pamoka, o dalyvio anketą iki spalio 13 d. galima pildyti ČIA.
