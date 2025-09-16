„Patrulis“ Algirdas Radzevičius maldavo Makso Melmano: „Atleisk“

Kurio „Patrulio“ komanda turėjo pranašumą? Algio, kuris iš prigimties turi detektyvo gyslelę ir buvo policijos pareigūnas? Ar Juozo, kuris nuo jaunystės dainavo grupėje „Ventukai“ ir žino beveik visas lietuviškas dainas?
„Atradau laidą, fantastinė kompanija! Praradau du feisbuko draugus“ – įpusėjus „Muzikos detektyvams“ sakė Algis Radzevičius, kuriam nepavyko susekti savo žinomų draugų dainų, nes jos buvo gudriai paslėptos. Atleidimo jis maldavo iš „Biplan“ lyderio Makso Melmano.
DJ Strazdas studijoje užkūrė tokį vakarėlį, kad „Muzikos detektyvų „ dalyviai net pamiršo, kad jiems reikia varžytis su kita komanda.
„O Dieve“, – nuskambėjus mylimiausios atlikėjos dainai už galvos susigriebė Šarūnė iš Vilniaus, kuriai reikėjo pratęsti pavogtus dainos žodžius. „Kas atsitiko su Šarūne? Šarūnė tiesiog išgirdo savo mėgstamą Jessicos Shy dainą ir pamiršo, kad žaidžia. Ji tiesiog šoko, nes galvojo, kad yra koncerte. O čia reikia frazės. Čia ir dabar „, – į realybę gražino vedėjas Gintas.
Žaidimą „Muzikos detektyvai“ sudaro penki raundai. Pirmas – „Natų pėdsakai“. Norint būt geru detektyvu reikia turėti ne tik skvarbų žvilgsnį, bet ir aštrią klausą. Šiame raunde žaidžia tik komandų vyr. detektyvai.
Antras raundas – „Klastotės“. Nuo šio raundo detektyvai ir pagalbininkai – viena, neišskiriama komanda. DI gali būti ne tik pagalba, bet ir blogio įnagis. Dirbtinio intelekto pagalba nusikaltėliai žymiausius hitus iškraipė taip, kad tikrieji atlikėjai tapo neatpažįstami. Komandų užduotis – kuo greičiau išsiaiškinti, kokia tai originali daina.
Trečias raundas – „Pavogti žodžiai“. Arba, kaip sako laidos vedėjas Gintas, dainuoja visi! Ilgapirščiai nugvelbė dainų žodžius. Komandoms reikės juos grąžinti į vietą ir tiksliai sudainuoti.
Ketvirtas raundas! „Apklausa“! Studijoje – improvizuota muzikinė apklausa. Kiekviename klausime slepiasi muzikinis atsakymas. Jei komandos ir žiūrovai namuose tikslaus atsakymo nežino, gal užuominą pavyks rasti pateiktuose atsakymų variantuose.
Finalinis raundas „Seifo kodas“. Komanda, pirma išsiaiškinusi teisingą keturių skaičių kodą, atidaro seifą ir pasiima pinigus. Beje, superfinale komandos suma padvigubėja arba sumažėja per pusę. Viskas priklausys tik nuo vyr. Detektyvo, kuris įvykdys paskutinę užduotį – atspės, koks hitas groja… atbulomis!
Kuri komanda namo grįžo su pinigais? O kuri, deja, tuščiomis, bet gerai praleidusi laiką? Kodėl Algiui Radzevičiui pavyko nesusipykti su Inga Valinskiene? Viską sužinosite šio antradienio vakarą 20 val. laidoje „Muzikos detektyvai“ per LNK.
Algirdas RadzevičiusMaksas MelmanasJuozas Butnorius
Rodyti daugiau žymių