Andrius Rimiškis prisipažino, kad šoko striptizą: „Traukėm pinigus iš kelnaičių ir skaičiavom“

Laidos metu bus kalbama ir apie jų pirmuosius hitus, užkulisiuose gimusias draugystes ir konkurenciją, gyvenimą po šou ir tai, kaip šiandien atrodo jų muzikinis kelias.
Paklausti, kokie jausmai kyla susitikus vėl po 20 metų, dalyviai atviri.
„Jaučiamės įdomiai. Ir gerai, ir nostalgiškai. Kas buvo tuo metu labai gerai, kad nebuvo kažkokios didelės konkurencijos. Mes gyvenom tokį nesuvokiamą gyvenimą, nes mes patekom į televizorių. Mes gavom viską: ir choreografijas, ir dainas, ir galimybes siekti karjeros. Naudojomės kiekvienu tuo dalyku ir tiesiog džiaugėmės“, – dalinosi Andrius Rimiškis.
Kalbant apie muzikos kūrimą, dalyviai prisiminė, kaip gimė pirmieji jų hitai.
„Aš esu parašęs vieną kūrinį būtent projekte „Kelias į žvaigždes“. Per vieną savaitę turėjom sukurti hitą. Sukurti žodžius ir melodiją. Tai šis kūrinys nuskambėjo radijo stotyje“, – pasakojo Deividas Bastys.
Dalyviai taip pat pasidalino ir linksmomis istorijomis iš realybės šou „Kelias į žvaigždes“ užkulisių.
„Naktį prieš išskrendant į Egiptą šokom striptizą Šiauliuose. Mums buvo finalinis koncertas, Šiauliuose tuo metu dar buvo „Martini“ klubas. Tai mes užlipom ant scenos ir šokom striptizą, o panos kišo mums litus. Po striptizo šokimo nuėjome į tualetą, traukėm litus iš kelnaičių ir skaičiavom, kiek mes užsidirbom“, – juokėsi Andrius.
Projekte „Kelias į žvaigždes“ netrūko ne tik nuotykių, bet ir meilės. „Taip, santykiai buvo tuo metu ir jie buvo tikri, nes tuo metu atrodė viskas tikra. Mūsų kiekviena diena mums buvo tikra. Mes tiesiog gyvenom. Buvo faina. Neringa buvo nuostabi. Linkėjimai! Šiaip viena iš fainiausių mano buvusių merginų“, – atviravo Anatolijus Oleinik.
„Bet buvo ir užkulisinių santykių su „Tina Dance“ šokėjomis. Iki šių dienų gyvenam ir turim vaikų“, – pasakojo Deividas.
Grįžimas į kasdienybę po keturių mėnesių trukusio šou daugeliui buvo ypatingas ir netikėtas.
„Jurbarke pasitikimo koncerte mane pasitiko 3000 žmonių. Tai buvo toks pasitikimas, kad aš supratau, kad kažkas įvyko ir kažką aš nuveikiau. Labai džiaugiuosi, kad neužkėliau nosies“, – sako atlikėjas Deividas.
Anatolijus atviravo, kad adaptacija buvo nelengva.
„Kai po tų kelių mėnesių grįžti į normalų gyvenimą ir tau reikia pačiam eiti į parduotuvę, gyvent tą gyvenimą, skalbtis, tu nebemoki gyvent. Išeini ir nebesupranti, kas vyksta čia. Žmonės vis lenda, skambina, prašo nusifotografuoti. Visada stebi, kaip tu apsirengęs, ką tu perki. Aš jausdavau tuos žvilgsnius. Tai toks įdomus laikas“, – dalinosi jis.
Dangė Miniauskaitė atvirai papasakojo, kad po šou sąmoningai padarė pertrauką ir bandė užmiršti kai kurias akimirkas.
„Mano ta pradžia buvo su vienu, dviem kūriniais. O išėjus aš padariau pertrauką, atitolau nuo viso realybės šou. Bandžiau tarsi užtušuoti tą laiką, kuris ten įvyko, nes pas mane ten ir ašarų buvo. Buvo labai gėda už jas. Po realybės šou aš esu kur kas daugiau dainų parašiusi, esu stipresnė ir dar daug planų turiu“, – šypsojosi atlikėja.
