Skandalingai pagarsėjusiai buvusiai kandidatei į Seimą – netikėtas J. Jankevičiaus pasiūlymas

Aidas savo kolegoms buvo paruošęs ne vieną spėlionę. Nuo to, kokį garsą leidžia dronas, o kokį – žoliapjovė, iki to, ką Seimo kanceliarija galėjo nusipirkti streso malšinimui už beveik 3 tūkst. eurų?
Anot J. Jankevičiaus, tai – šuniukai: „Juk kas geriau malšina stresą negu mažas šuniukas? Kai dabar matysime Seimo posėdžius, kai kurie nariai dabar sėdės su šuniukais.“
O štai Vita Žiba spėjo kardinaliai kitaip – gal tai bokso kriaušė iš Palangos?
„O ant kriaušės reikėtų dar ir politinio oponento veidą uždėti, kad smūgis būtų nuoširdesnis“, – šiai idėjai juokais pritarė ir A. Puklevičius.
Vėliau jis pasidalins ir viena savo idėja: „O ar būtų galima stresą malšinti paėmus, pavyzdžiui, dešros šliosą? Kadangi Remigijus Žemaitis užregistravo prekinius ženklus „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona.“
Laidos vedėjai aptarė ir kitas daug dėmesio sulaukusias naujienas: dramatišką Merūno Vitulskio pasiplaukiojimą laivu, kai pastarasis tiesiog ėmė skęsti, bei naująjį buvusio „Žalgirio“ trenerio Andrea Trinchieri darbą.
Nemažai vedėjų dėmesio sulaukė ir tikra sensacija – neseniai Klaipėdoje įvykęs... klaviatūrų mėtymo čempionatas.
Anot laidos vedėjų, pastarasis turėtų būti neįmanomos be Irmos Gajauskaitės – buvusios kandidatės į Seimo narius, išgarsėjusios aršiomis savo reakcijomis. Bei, žinoma, tuo, kad neturi kompiuterio...
„Manau, kad tokiame čempionate mūsų Irma pagaliau susirinktų kompiuterį. Ji pradėtų nuo klaviatūros, o tuomet galėtų daryti turą per visą Lietuvą. Kas mestų monitorių, kas dar kažką“, – juoksis M. Grimalis.
Tiesa, laidoje šiai veikėjai iš Šiaulių dėmesio buvo skirta ir daugiau.
„Ji buvo išmesta ne šiaip iš teismo posėdžio, o savo teismo posėdžio!“ – naujieną priminė A. Puklevičius, o J. Jankevičiaus monologas, kuris seks po to, privers šluostytis juoko ašaras.
Justinas, beje, Irmai turėjo ir gana netikėtą pasiūlymą.
„Manau, kad mes, kaip šalis, turėtume priversti ją apsiženyti su Petru Gražuliu“, –sakė J. Jankevičius, o ar jam pritarė kiti laidos vedėjai, pamatysite laidoje.