Andrius Šedžius prabilo apie sužadėtuves: „Turim du vaikus, o ji vis dar buvo merginos statuse“

Jis neslėps – sprendimas oficialiai įteisinti santykius su mylimąja Erdvile turėjo būti priimtas daug anksčiau.
„Mes su Erdvile jau aštuonerius metus kartu, turim du vaikus, o ji vis dar buvo merginos statuse. Iš mano pusės tai nebuvo gražu. Reikėjo tai padaryti seniai, bet šiemet nusprendžiau – užteks laukti. Nes moteris laukia, jai tai svarbu“, – sakys A. Šedžius.
Politikas prisipažins, kad šis sprendimas buvo labiau dėl jos, nei dėl savęs.
„Norėjau padaryti ją laimingą. Kartais darbas veja darbą, rūpesčiai nustumia svarbiausius gyvenimo įvykius į paraštes. O juk reikia kaupti emocijas, o ne kapitalą“, – atviraus jis.
A. Šedžius pabrėš, kad laimės piniguose nemato.
„Mano aplinkoje yra žmonių, kurie visą gyvenimą dirbo, bet atsisukę atgal neturi ką pasakyti. Sąskaitos atrodo įspūdingai, bet kas iš to? Geriausi mano gyvenimo kūriniai – mano vaikai ir dabartinė šeima“, – tikins jis.
Atvirai kalbėdamas apie santykius, A. Šedžius neslėps, kad pavydas jų šeimoje egzistuoja.
„Ji tikra žemaitė, temperamentinga. Pavydesnio žmogaus nesu sutikęs. Bet pavydas – toks pat jausmas kaip meilė. Jei sakai „myliu“, bet nesvarbu, ką daro antra pusė, tai ne meilė. Meilė yra tada, kai širdyje kirba už kitą žmogų“, – kalbės jis.
Paklaustas, kaip atrodo jų kasdienybė, jis šypsodamasis prisipažins: „Diena – barniai, naktis – susitaikymui“.
A. Šedžius pripažins, kad politika jam buvo hobis, o ne pajamų šaltinis.
„Man patiko politika, neatmetu galimybės kada nors grįžti. Bet dabar neturiu laiko – yra kiti pomėgiai, o svarbiausia – vaikai. Džiaugtis mažaisiais yra visai kitas jausmas. Kol dar galiu nupirkti batukus su meškiukais – džiaugiuosi. Nes vėliau ateina jų savi rūpesčiai ir interesai“, – jautriai sakys jis.
Apie savo dabartinę veiklą garsus verslininkas kalbės paprastai.
„Transportas, pardavimai, pervežimai. Darbas yra darbas. Man svarbu, kad būtų paprasta, be rizikos, be bereikalingo streso“, – dalinsis verslininkas.
