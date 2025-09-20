Iš Londono – tiesiai į „Lietuvos talentų“ sceną: 19-metis Rojus užbūrė visą publiką

Naujasis „Lietuvos talentų“ sezonas prasideda su jaudinančiomis istorijomis ir neeiliniais pasirodymais.
Premjerinėje laidoje išsiskirs 19-metis Rojus Chalitovas – charizmatiškas vaikinas, į Lietuvą atvykęs tiesiai iš Londono. Gimęs Kaune, tačiau dar vaikystėje su šeima išvykęs gyventi į Jungtinę Karalystę.
Rojus jau 14 metų gyvena svetur, tačiau puikiai kalba lietuviškai.
„Mama neleido man pamiršti kalbos – vis liepdavo skaityti lietuviškai, žiūrėti filmukus“, – pasakojo Rojus.
Į didžiąją projekto sceną Rojus žengė ne su paprastu pasirinkimu, bet su savo paties parašyta daina, kurią atliko pritardamas gitara.
„Groti savo dainas yra geriausias jausmas – kai žinai, kad pats parašei, įdėjai emocijas ir dabar gali tuo pasidalinti... Ko daugiau gali norėti?“ – šypsojosi jis.
Muzika Rojų lydi nuo mažų dienų. Tėvai skatino jį muzikuoti viešai, groti baruose ir restoranuose – juk būtent taip savo karjerą pradėjo legendiniai „The Beatles“. Pats vaikinas yra apsilankęs ir legendiniuose Liverpulio baruose, kuriuose pasirodė garsioji grupė.
O į Lietuvą jis sugrįžo būtent dėl šio projekto.
„Tai buvo tėčio idėja, kad turėčiau sudalyvauti „Lietuvos talentuose“. Todėl, kai tik pamačiau kvietimą dalyvauti, išsiunčiau savo įrašą ir atskridau. Man ši kelionė ypatinga, nes pirmą kartą taip rimtai pasirodau scenoje. Be to, aplankiau Vilniaus senamiestį – čia nepaprastai gražu. Kelionė įspūdinga“, – kalbėjo šou dalyvis.
Jaunuolis pripažino, kad ši scena jam – vienas didžiausių iššūkių gyvenime. Tačiau, kai scenoje nuaidėjo pirmieji gitaros akordai, o Rojus pradėjo dainuoti, salėje įsitvyrojo ypatinga atmosfera. Jo balsas – jautrus, melodingas, o tekstas – kupinas nuoširdumo.
Ne vienam žiūrovui jis priminė garsųjį britų atlikėją Jamesą Bluntą, kurio dainose dera subtili lyrika ir švelni, bet įtaigi emocija. Jo pasirodymas priminė, kad Lietuva gali turėti atlikėją, kuris savo kūryba ir emocijomis prilygsta tarptautinio lygio vardams.
Publika reagavo audringai – žiūrovai plojo atsistoję, o teisėjai liko be žado.
„Iš tikrųjų dreba širdelė. Norisi, kad tau tikrai pasisektų ir viskas pavyktų“, – kalbės teisėja Rūta Ščiogolevaitė.
„Aš norėjau, kad tai tęstųsi“, – emocijų neslėpė ir Vytautas Rumšas jaunesnysis.
Nors tai – tik pirmasis Rojaus žingsnis Lietuvos scenoje, jis spėjo užburti žiūrovus savo nuoširdumu, talentu ir kūryba. O ar jo kelias „Lietuvos talentuose“ tęsis toliau – paaiškės visai netrukus. Komisijos sprendimas nustebins!