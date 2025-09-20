Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsTV antena

Neįtikėtina prabanga: paaiškėjo, kiek kainavo Audrey Hepburn suknelė filme „Pusryčiai pas Tifanį“

2025 m. rugsėjo 20 d. 12:25
Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Kas po kiek?“ pasipils klausimų lavina, kuri nustebins ir ne vieną žiūrovą. Pavyzdžiui, ar jums teko girdėti, kiek kainuoja Audrey Hepburn suknelė, kurią ji dėvėjo filme „Pusryčiai pas Tifanį“?
Daugiau nuotraukų (11)
Kaip įprasta, laidoje pamatysime dvi komandas. Pirmojoje komandoje išvysime kolegas – Rimą, Ramūną ir Silviją. Visi jie mėgsta kiną, teatrą bei filmuojasi masinėse scenose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kitoje pusėje – taip pat nuo kino toli nepabėgusios trys draugės: Kotryna, Livija ir Inesa. Merginas vienija ne tik meilė kinui, bet ir muzikai, menui bei kultūrai.
Pirmosios užduoties metu komandoms teko įsijausti į sveikuolius. Kokie produktai reikalingi sveikuolių salotoms? O kiek jie galėtų kainuoti? Galiausiai, ar komandoms padėjo tai, kad šį patiekalą turėjo progą pamatyti ir vizualiai?
Iškart po šios užduoties komandos nusikėlė į visai kitokį turtuolių pasaulį. Čia dalyviams teko spėlioti, kiek kainuoja reperio Drake čiužinys su ypatingu gėrimų skyriumi? O kiek verta Audrey Hepburn suknelė, kurią ji dėvėjo filme „Pusryčiai pas Tifanį“?
„Mes panašų čiužinį turime namuose“, – juokėsi Ramūnas.
O štai Inesa pripažino, kad filmas „Pusryčiai pas Tifanį“ jos galvoje įstrigęs nuo pat mažens.
„Turi būti pati didžiausia kaina. Kažkas labai norėjo ir pirko“, – apie suknelę spėliojo Inesa.
Atsakymas nustebino tiek žiūrovus, tiek dalyvius. Paaiškėjo, kad suknelė kainavo 800 tūkst. dolerių, o ypatingas čiužinys – dvigubai mažiau, 400 tūkst. dolerių.
Kaip įprasta, didžiausia įtampa bus jaučiama žaidimo finale, kuriame reikės iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti „Maxima“ parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug!
Audrey HepburnDrakesuknelė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.