Neįtikėtina prabanga: paaiškėjo, kiek kainavo Audrey Hepburn suknelė filme „Pusryčiai pas Tifanį“

Kaip įprasta, laidoje pamatysime dvi komandas. Pirmojoje komandoje išvysime kolegas – Rimą, Ramūną ir Silviją. Visi jie mėgsta kiną, teatrą bei filmuojasi masinėse scenose, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kitoje pusėje – taip pat nuo kino toli nepabėgusios trys draugės: Kotryna, Livija ir Inesa. Merginas vienija ne tik meilė kinui, bet ir muzikai, menui bei kultūrai.
Pirmosios užduoties metu komandoms teko įsijausti į sveikuolius. Kokie produktai reikalingi sveikuolių salotoms? O kiek jie galėtų kainuoti? Galiausiai, ar komandoms padėjo tai, kad šį patiekalą turėjo progą pamatyti ir vizualiai?
Iškart po šios užduoties komandos nusikėlė į visai kitokį turtuolių pasaulį. Čia dalyviams teko spėlioti, kiek kainuoja reperio Drake čiužinys su ypatingu gėrimų skyriumi? O kiek verta Audrey Hepburn suknelė, kurią ji dėvėjo filme „Pusryčiai pas Tifanį“?
„Mes panašų čiužinį turime namuose“, – juokėsi Ramūnas.
O štai Inesa pripažino, kad filmas „Pusryčiai pas Tifanį“ jos galvoje įstrigęs nuo pat mažens.
„Turi būti pati didžiausia kaina. Kažkas labai norėjo ir pirko“, – apie suknelę spėliojo Inesa.
Atsakymas nustebino tiek žiūrovus, tiek dalyvius. Paaiškėjo, kad suknelė kainavo 800 tūkst. dolerių, o ypatingas čiužinys – dvigubai mažiau, 400 tūkst. dolerių.
Kaip įprasta, didžiausia įtampa bus jaučiama žaidimo finale, kuriame reikės iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti „Maxima“ parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug!
Audrey HepburnDrakesuknelė
