Mia Pilibaitytė ryžosi išpažinčiai: „Daug verkiau, tiesiog paleidau visas emocijas“

Dar šių metų pradžioje savo interviu Mia pasakojo apie meilę verslininkui Deividui Ringei, planus gyventi Prancūzijos Rivjeros kurortiniu centru vadinamoje Nicoje, ir ten vystomą verslą. Vis dėlto po trijų mėnesių žiniasklaidą apskriejo įrašas iš dainininkės paskyros socialiniame tinkle, skelbiantis apie skyrybas.
„Žmogus planuoja, Dievas juokiasi, ir aš esu gyvas to įrodymas“, – cituodama garsų posakį sako Mia, paklausta, kodėl ji vėl viena, o visi buvę planai sugriuvo.
„Jeigu kiekvienas žmogus suprastų, kad jis yra laikinas šitoj žemėj, tai jis visai kitaip gyventų. Ir šiandien aš galiu pasakyti, kad labai dažnai prisimenu šitą dalyką, kad tikrai aš esu laikina čia. Niekada nežinai, kiek tau liko. Aš visą laiką sakau: mes visi žinom, kiek mes turim pinigų sąskaitoje, bet mes nežinom, kiek turim laiko.
Branginu kiekvieną savo minutę ir kitų žmonių laiką, o tuomet pradedi matyti situacijas, daiktus, žmones, ir santykius kitaip. Man per daug brangu buvo mano laikas, tiesiog išsigryninau save, išanalizavau, ir priėjau prie išvados, kad mano ramybė yra ta, kai aš galiu ateiti miegoti, kada aš noriu, kada aš noriu galiu atsikelti“, – teigė Mia, dabar gyvenanti naujais planais.
Vasarą dainininkė intensyviai koncertavo pajūrio miestuose, privačiuose renginiuose, o dabar atveria vardinę elektroninę parduotuvę „Shop by Mia“, kurioje siūlo pačios išbandytas, daug metų naudojamas plaukų priežiūros ir kitas grožio priemones. Įgyvendinti šią verslo idėją Mia pasakos pradėjusi ne iš neturėjimo ką veikti ar nevilties, o tuomet, kai gyvenimas tarsi sustojo laukiant medicininių tyrimų rezultatų. Dainininkei buvo įtariama onkologinė liga.
Kas nutiko, kad dainininkė nutraukė kelerius metus puoselėtus santykius? Ir ką turi omenyje sakydama, kad išsiskirdama pasirinko save, ir ramybę gyvenime? Jau šį pirmadienio vakarą, gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“, 20 val., tik per LNK.