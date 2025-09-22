Su garsiu TV veidu išsiskyrusi Milana Jašinskytė: „Melavau, kad esu laiminga“

Moters gyvenimas atrodo pavydėtinas. Ji išgarsėjo televizijos šokių projekte tapusi laidų vedėjo, prodiuserio ir režisieriaus Mindaugo Rainio partnere. Šiandien ji vadovauja sėkmės ir pripažinimo sulaukusiai pačios įkurtai edukacinei erdvei „Milana Yoga“, puoselėjančiai vidinę pusiausvyrą, sveiką kūną, emocinį sąmoningą, ir tiesiog geresnę kasdieną, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Jos kūnas atrodo it nulietas, jai netrūksta energijos, dar Milana turi erdvius nuosavus namus, mylimą darbą, o dėmesio jai nestinga. Vis dėlto tam, kad šiandien jaustųsi laiminga ir džiaugtųsi tuo, ką turi, Milanai teko gerokai padirbėti su savimi. Norėdama būti laiminga moteris, pasak Milanos, pirmiausia turi gebėti visokeriopai savimi pasirūpinti, ir negalvoti, kad jos laimė priklauso nuo kito žmogaus.
Moterys itin dažnai bijo keisti nemėgstamą darbą, išsiskirti su antrąja puse, net kai santykiai neteikia laimės, nes bijo likti vienos, būti pasmerktos aplinkos ir visuomenės, o taip pat yra finansiškai priklausomos. Drąsos imtis pokyčių parduotuvėje, pasak Milanos, nenusipirksi, tačiau nemaloniose situacijose labiausiai padeda suvokimas, kad turime tik vieną gyvenimą, ir jis per trumpas, kad gyventume nelaimingi.
Kodėl dvejos Milanos sužadėtuvės su garsiu televizijos laidų vedėju baigėsi ne vestuvėmis, o skyrybomis? Ir ką ji turi omenyje sakydama, kad kiekviena moteris pirmiausia turi galvoti apie save be gėdos ir kaltės jausmo?
