Festivalyje „Lokys, liūtas ir šakelė“ – keturi pretendentai į „Oskarą“ ir festivalių žiuri favoritai

Ispanijos pasirinkimas – „Siratas“
Viena iš paskutiniųjų šalių apie savo apsisprendimą paskelbė Ispanija, „Oskarui“ deleguodama užburiančią elektroninės muzikos ir dykumos sakmę „Siratas“ (rež. Olivier Laxe).
Režisieriaus talentą kino kritikai pastebėjo jau po pirmųjų dviejų jo filmų „Mimozos“ ir „Ugnis ateis“. Trečiasis jo kūrinys „Siratas“ šiemet buvo atrinktas į konkursinę Kanų festivalio programą, kurioje suvirpino komisijos narių širdis ir pelnė Žiuri prizą.
Filme pasakojama apie dukters ieškantį tėvą, kuris su jaunėliu sūnumi atkeliauja į dykumoje vykstantį technomuzikos festivalį. Keliaudamas vis gilyn į deginančią laukinę gamtą kartu su alternatyvia, užsimiršti siekiančia bendruomene, herojus patiria sukrečiančius išbandymus.
„Siratas“ pakeri ir vaizdais, ir efektinga techno kūrėjo Kangding Ray muzika, kuri supurto, paglosto, o kartais nuneša į kelionę be galimybės sugrįžti. Filmą prodiusavo broliai Almodóvar.
Vokietijos pasirinkimas – „Žvelgiant į saulę“
Įdomu, kad ispanai pasekė Vokietijos pavyzdžiu, kurie į lenktynes dėl „Oskaro“ delegavo taip pat Kanų Žiuri prizą laimėjusią Maschos Schilinski kinematografinę dramą „Žvelgiant į saulę“. Tai antrasis režisierės filmas – pirmasis „Duktė“ 2017 m. buvo pristatytas Berlyno kino festivalyje.
Filmas nukelia į vieną namą Šiaurės Vokietijoje, kuris tampa keturių skirtingu laikotarpiu gyvenusių merginų liudininku. Namo erdvės – lyg labirintas, kuriame besikeičiant laikams merginos glaudžiasi, stebi aplinkinį gyvenimą, išgyvena pirmas patirtis ir traumas. Išradingai sukurtą juostą kino kritikai jau spėjo pavadinti vienu originaliausių šių metų filmu.
Kolumbijos pasirinkimas – „Poeta“
Kolumbija į kovą dėl „Oskaro“ siunčia išmintingą ir sąmojo kupiną filmą apie poetą Oskarą – „Poetà“. Tai antrasis iš Medeljino kilusio režisieriaus Simón Mesa Soto ilgametražis kūrinys, už kurį jis įvertintas Kanų „Ypatingojo žvilgsnio“ programos Žiuri prizu.
16 mm juosta nufilmuotame filme režisierius meistriškai laviruoja tarp dramos, komedijos ir absurdo ribų, paliečia neišsipildžiusio gyvenimo, siekio būti geresniu, meno ir bohemos, parodomojo altruizmo ir šeimos santykių temas.
Švedijos pasirinkimas – „Respublikos ereliai“
Švedų „Oskarų“ komisija jau antrąjį kartą deleguoja egiptiečių kilmės režisieriaus Tariko Saleho filmą. 2022 m. išrinktas politinis trileris „Kairo sąmokslas“, o šiemet – „Respublikos ereliai“, kurio premjera įvyko Kanų festivalio konkursinėje programoje. Šie filmai kartu su
„Nutikimas Nilo Hiltono viešbutyje“ sudaro vadinamąją Kairo trilogiją, kurią jau kitą savaitę rodys „Lokys, liūtas ir šakelė“.
Vaidybiniame filme „Respublikos ereliai“ pasakojama apie gyvą Egipto kino legendą Džordžą Fami, kuris didžiuojasi, kad nevaidina prastuose filmuose, mėgaujasi asmenine laisve ir nepriklausomybe nuo valdžios. Tiesa, populiarumui blėstant, santykius su valdžia reikia pataisyti ir įsitraukti į propagandinį projektą. T. Salehas narsto Egipto režimą ir užduoda universalų klausimą: ar menininkas turi nusilenkti sistemai, ar griauti ją iš vidaus?
Festivalio atidarymo filmas – Berlinalės Žiuri favoritas
Festivalyje „Lokys, liūtas ir šakelė“ žiūrovai išvys ir du Berlinalės „Sidabrinius lokius“ laimėjusius filmus. Tai Didžiuoju Žiuri prizu įvertinta nuotykių drama „Mėlyna mėlyniausia“ (rež. Gabriel Mascaro) iš Brazilijos ir Žiuri prizu apdovanotas šviesus kelio filmas „Gyvūnų užkalbėtoja“ (rež. Iván Fund) iš Argentinos.
„Mėlyna mėlyniausia“ nukels į distopinį pasaulį, kuriame aligatorių fermos darbuotoja Teresa gauna bilietą į senyvo amžiaus žmonių koloniją. Maištauti nusprendusi moteris sistemai parodo vidurinį pirštą ir leidžiasi į siurprizų bei pirmų kartų pilną kelionę Amazonės upe. Režisierius G. Mascaro neslepia, kad šio filmo idėja kilo iš pasipriešinimo stereotipams: „Retai matome pagyvenusius žmones, maištaujančius prieš sistemą, lyg maištas priklausytų tik jauniems.“
Į ramią, bet paslapčių pilną kelionę po dulkėtus Argentinos kelius veda filmas „Gyvūnų užkalbėtoja“. Aštuonmetė Anika turi stebuklingų galių papasakoti, ką jaučia gyvūnai. Tai tapo šeimos, į kurią kreipiasi savo augintinius mylintys žmonės, verslu. Šioje nespalvotoje juostoje režisierius Iván Fund subtiliai kuria trapų pasakojimą apie ryšį – tarp žmonių, tarp gyvūnų, tylos ir to, kas neapsakoma žodžiais.
Šiuolaikinio kino festivalis „Lokys, liūtas ir šakelė“ spalio 2–12 dienomis vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Anykščiuose, Tauragėje ir Visagine.