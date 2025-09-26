„Lietuvos talentuose“ – itin atviras Ievos iš Londono pasirodymas: „Jei būčiau patylėjusi, būčiau laimėjusi“

Būtent tokia dalyvė scenoje pasirodys šį sekmadienį. Ilgus metus gyvenusi Londone, Ieva Carter neseniai sugrįžo į Lietuvą.
Ji spinduliuoja energija, laisve ir savitu požiūriu į gyvenimą, ir save pristato itin originaliai – sako esanti „laisvo oro direktorė“ ir gyvenanti taip, kaip nori.
Žiūrovai laidoje išvys, kokį netikėtą talentą ji nusprendė atskleisti. Tačiau, prieš lipdama ant scenos, Ieva pabrėžė, kad ilgą laiką savo sugebėjimus laikė paslaptyje.
„Šiandien parodysiu savo talentą, kurį ilgą laiką slėpiau po kilimu“, – laidoje prisipažino dalyvė.
Ir iš tiesų – jos pasirodymas buvo visiškai nenuspėjamas. Tačiau, vos tik Ieva užlipo ant scenos, atmosfera įkaito – žiūrovai nekantriai laukė, ką ji parodys, o pati dalyvė nestokojo atvirumo ir drąsos.
Susidūrusi su komisijos žvilgsniais, ji nesusilaikė ir nuo šmaikštaus komentaro: „Tikėjausi, kad šiandien bus Jazzu. Labai nustebau, kad pamačiau tave, Rūta.“
Po pasirodymo Ieva neslėpė savo jaudulio – scena, šviesos ir žiūrovų reakcijos ją paliko visiškai priblokštą.
Dalyvė prisipažino, kad būtent komisijos reakcijos sukėlė didžiausią įtampą.
„Mane iš vėžių išmušė teisėjai, aš kaltinu teisėjus“, – šmaikščiai sakė šou dalyvė.
Pasirodymo metu Ieva ne tik atliko savo numerį, bet ir nustebino komisiją netikėtais judesiais.
„Čia tas pritūpimas – iš Londono parsivežtas“, – juokavo Ieva, o ką ji turėjo omenyje, pamatysite jau šį sekmadienį.
Be to, ši dalyvė sugebėjo nustebinti net ir nulipdama nuo scenos! Laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui ji šmaikščiai ištarė: „Jei būčiau patylėjusi, būčiau laimėjusi.“
Kokį tikrąjį talentą slėpė Ieva, kaip komisija įvertino jos pasirodymą ir ar šis nuotykis tapo bilietu į kitą etapą, pamatysime jau šį sekmadienį.
„Lietuvos talentų“ šouLondonaspasirodymas
