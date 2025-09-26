Nuo viešumos naują mylimąjį slepianti Gerda Žemaitė: „Norisi tikėti, kad šitas ryšys bus amžinai“

„Mano patirtis rodo, kad laime reikėtų džiaugtis tyliai“, – pripažįsta moteris, pasakodama, kodėl neskuba viešinti naujų santykių ir renkasi juos labiau saugoti nuo visuomenės dėmesio.
Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ – pokalbis su TV laidų vedėja Gerda Žemaite. Šiandien naują gyvenimo lapą atvertusi moteris neslepia, kad išgyventos skyrybos buvo skaudus etapas, tačiau iš jo ji sako išėjusi stipresnė ir labiau pažinusi save.
„Kiekvienam žmogui gyvenime reikalingi tam tikri etapai, nes jeigu neturėtum blogų, nežinotum, kas yra geri. Skirtis, kai esi viešas žmogus – labai sudėtinga. Tau norisi tik verkti į pagalvę, bet visi nori tas ašaras matyti. Ir man pačiai kilo klausimas, kodėl tai žmonėms įdomu, kodėl, jeigu tu verki, pas tave kyla auditorija, kyla peržiūros, bet tau tai nesinori to daryti, nes tau labai skauda. Aš pradėjau lankyti psichoterapiją, hipnoterapiją, pradėjau ieškoti ramybės, atsakymų į klausimus. Šiai dienai žinau, kad esu pasveikusi, tas kelias nebuvo lengvas, bet jame suradau save. Išmokti save mylėti yra svarbiausias dalykas, nes tiek, kiek mylim save, tiek mes galim mylėti kitus“, – laidos filmavime jautriai prabilo Gerda.
Neseniai socialiniuose tinkluose pasidalijusi romantiškomis akimirkomis su nauju mylimuoju, Gerda patvirtino, kad jos širdis – užimta. Vis dėlto apie naujai užsimezgusius santykius ji kalba itin atsargiai, pripažindama, kad ankstesnė patirtis išmokė laimę branginti tyliai.
„Jis labai fainas žmogus, bet esame priėmę sprendimą nekalbėti apie tai ir pasilikti sau. Mano patirtis rodo, kad reikėtų ta laime džiaugtis tyliai. Norisi tikėti, kad šitas ryšys bus amžinai, bet ar taip bus – niekas nežino, todėl mėgaujamės šiandien, o kaip bus rytoj – laikas parodys“, – įsitikinusi pašnekovė.
Nors širdies reikaluose Gerda siekia daugiau privatumo, profesinėje srityje ji nestokoja atvirumo ir pasakoja netikėčiausias savo patirtis. Laidoje „TV Pagalba“ Gerda dažnai matoma ne tik šalia žmonių istorijų, bet ir veterinarijos klinikoje. Pasak jos, ši patirtis tapo visiškai netikėtai atrasta dominančia veikla.
„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad galėčiau būti naudinga medicinoje, kad man tai galėtų būti įdomu. Šiai dienai, per septynerius metus, jau esu dalyvavusi šimtuose operacijų. Netgi asistuoju veterinarui Pauliui, padedu jam tiek, kiek leidžiama“, – pasakojo Gerda.
Be televizijos, Gerda randa laiko ir kūrybai – ji dainuoja, žada artimoje ateityje pristatyti dvi naujas dainas, įrašytas kartu su operatoriumi Remigijumi, o kad dar labiau atskleistų savyje slypinčią artistę, žinoma moteris „Pirmų kartų“ laidoje išbandys kitokią sceną – Pole dance šokį „Vipera“ studijoje.
„Truputį buvo baisu, bet nenorėjau nuvilti nei savęs, nei žiūrovų. Tikėjausi, kad bus lengviau, bet iš tiesų tai yra labai sunku“, – įspūdžiais dalinosi Gerda.
Šokis reikalauja ne tik drąsos, bet ir tvirto kūno, o judėjimas, lankstumas bei ištvermė neatsiejama nuo sveikų sąnarių. Būtent apie tai bus kalbama kitoje laidos temoje, žiūrovus kviečiant suklusti, kuo žmogaus organizmui svarbus kolagenas. Šio baltymo dėka oda išlieka elastinga, sąnariai lankstūs, sausgyslės tvirtos, o kaulai atsparūs. Kadangi tik nedidelė visuomenės dalis kasdien gauna pakankamai maistinių medžiagų iš subalansuotos mitybos, mokslininkai siūlo pagalbą – specialius sąnariams skirtus papildus su I ir II tipo kolagenu bei vitaminu C. Tarp jų – „Cemio Gemzė“, kurio sudėtis padeda aprūpinti sąnarius, kremzles ir kaulus reikalingomis medžiagomis bei apsaugo juos nuo per ankstyvo nusidėvėjimo.
„Kolageną mes galime gauti su maistu, tiek iš gyvulinės, tiek iš augalinės kilmės produktų, tačiau jų suvartoti per dieną reikėtų labai daug. Geresnis pasirinkimas – koncentruotas kolagenas maisto papilduose, kuriuos renkantis, verta atsižvelgti, jog sudėtyje būtų abiejų tipų kolageno bei vitamino C, reikalingo kolageno įsisavinimui“, – teigė vaistininkė Jolita Skinderskienė.
Trečiojoje „Pirmų kartų“ laidos aktualijų rubrikos temoje primenama, jog rugsėjis – prostatos vėžio žinomumo mėnuo. Kone kas trečias vyresnis nei 50 metų vyras susiduria su šia liga, o tokią diagnozę išgirdo ir matematikos profesorius Gintautas Misevičius. Jam buvo pašalinta prostata, po gydymo sekė remisijos, o vėliau ir atkryčio periodai, todėl vyras ėmė domėtis naujausiais moksliniais tyrimais ir taip atrado polifenolius-antioksidantus.
Jungtinės Karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, vadovaujami garsaus profesoriaus, onkologo Robert Thomas, rado būdą, kaip padėti vyrams kovoti su prostatos vėžiu. Jie atrinko daugiausiai polifenolių ir antioksidantų turinčius keturis superproduktus – brokolius, granatus, ciberžoles ir žaliąją arbatą, kuriuos patalpinę į kapsules, klinikiniais tyrimais nustatė jų priešvėžinį poveikį. Yra žinoma, kad polifenoliai ir antioksidantai, mažina ne tik onkologinių ligų, bet ir daugelio kitų lėtinių ligų riziką, nes palaiko imuninę sistemą. Atliktas nacionalinis klinikinis Pomi-T tyrimas pirmąkart pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai ir antioksidantai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir kitus organizmo uždegimo procesus, lemiančius įvairių lėtinių ligų atsiradimą bei vystymąsi.
„Polifenoliai yra aktyvios medžiagos, kurios dalyvauja organizmo biocheminiuose procesuose. Jos gerina imunitetą, bendrą nuotaiką, padeda organizmui adaptuotis ir pagerinti būklę. Prostatos vėžys labai įdomi liga. Sakoma, kad visi vyrai suserga prostatos vėžiu, nes kuo ilgesnis amžius, tuo didesnis šansas susirgti. Bet jis geras tuo, kad pakankamai sėkmingai gydomas ir jį galima metų metai stebėti, jam išliekant vietoje“, – pasakojo abdominalinis chirurgas habil. m. dr. Eugenijus Stratilatovas.
Paskutinysis laidos siužetas prie ekranų pritrauks vaikus auginančius tėvus. „Euromed“ klinikos vaikų ligų gydytoja Sabina Karosienė teigia, jog atėjus rudeniui, gerklės skausmas, perštėjimas, kosulys ar net uždegimas yra dažnos vaikų sveikatos problemos. Medicinos priemonės, tokios kaip „Salviasept“, padeda atkurti burnos gleivinės balansą ir jos pagrindinę apsauginę funkciją, sudrėkina ir gaivina burnos ertmės bei gerklės gleivinę. O specialiai vaikams sukurta linija įprastas čiulpiamas pastiles pateikia ledinukų formoje, todėl mažiesiems jas vartoti tampa kur kas maloniau ir paprasčiau.
„Vienas iš tikslų, jaučiant gerklės skausmą, yra sudrėkinti ryklę. Kai mes čiulpiame, gaminasi seilės, jos turi baktericidinių savybių ir tuo pačiu ir vilgo gleivinę, nes kai ji sausa – sunku ryti, kalbėti. O daugelyje medicininių ledinukų dar ir įeina medžiagos, kurios sustabdo bakterijų dauginimąsi“, – sako gydytoja.
