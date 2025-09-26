Monika Falcon pažėrė pikantiškų detalių apie asmeninį gyvenimą: viena jų – labai intymi

Operos pasaulyje – apstu griežtų taisyklių
Monika Falcon šiandien yra neabejotinai viena garsiausių operos solisčių mūsų šalyje, kurios vardas jau puikiai pažįstamas ir svetur. Pati moteris sako, kad didžiosios pasaulio scenos jos negąsdina – širdis pati dainuoja, kai į jos talentą susitelkia tūkstančiai šį meną mylinčių akių.
Bet viskas turi savo kainą. Kaip laidoje pasakojo M. Sakalauskaitė-Falcon, siekdama karjeros aukštumų, net ir savo kasdienybėje ji privalo laikytis tam tikrų taisyklių. Svarbiausia, anot jos, yra viena – tinkamas poilsis, kuris tikrai daro reikšmingą įtaką ir pagrindiniam jos darbo įrankiui – balsui.
„Ta mūsų rutina yra galbūt pakankamai nuobodoka, nėra kažkokia vau, bet poilsis duoda labai daug“, – teigė pašnekovė, vėliau apie detales papasakosianti ir dar plačiau.
Pasak Monikos, būna ir taip, kad ruošiantis svarbiems pasirodymams tenka net ir ištisas dienas tylėti. O tai – nėra taip paprasta, kaip galėtų atrodyti.
„Man yra tekę patirti tą du kartus. Tai yra beveik neįmanoma – jeigu tu turi šunį ar kažką, tu vis tiek kažką pasakysi. Tu tiesiog turi leisti savo stygoms pailsėti, kad kitą dieną, spektaklio metu, tavo balsas būtų visiškai šviežias ir viskas būtų kaip sviestu patepta“, – pasakojo ji.
Tiesa, kartais operos pasaulio profesionalams tenka atsisakyti ir pikantiškų gyvenimo malonumų. Tačiau ir čia, kaip atskleidė M. Sakalauskaitė-Falcon, egzistuoja tam tikros sąlygos.
„Prieš spektaklius vyrams negalima mylėtis, o moterims – būtina. Vyrai išsikrauna, jiems tai nėra gerai, o moterys – pasikrauna. Mums balsui tai yra labai gerai“, – intriguojančiai teigė ji.
Vieno dalyko net ir dėl karjeros aukštumų nedarytų
Apie tam tikras operos pasaulio taisykles M. Sakalauskaitė-Falcon laidoje prabilo ir iš savo asmeninės perspektyvos. Pavyzdžiui, ji atskleidė turinti netgi vieną slaptą norą, kuris, tikėtina, netolimoje ateityje gali ir išsipildyti.
„Neturiu tatuiruočių, bet norėčiau. Ji galėtų būti tik intymioje vietoje, ją matytų tik vienas žmogus – mano toks darbas, kitaip negaliu. Aš jau turiu mintį“, – teigė laidos pašnekovė.
O štai vieno dalyko dėl karjeros aukštumų daryti ji esą tikrai nesiryžtų – nuogas kūnas, Monikos akimis, neturėtų būti jos bilietas į dar didesnes scenas.
„Jeigu suknelė kiek persišviestų – galėčiau. Kas ten ką matytų? Pirma eilė nebent kažką. Nuoga ar su visiškai nuogu kostiumu – nenorėčiau to daryti. Niekas tada mano balso nesiklausytų, visi tik žiūrėtų. Nežinau, ar dėl to ateina žmonės į operą. Manau, aš turiu didelį talentą, man nebūtina eiti tuo keliu“, – užtikrintai teigė M. Sakalauskaitė-Falcon.
Prabilo ir apie asmeninį gyvenimą
Laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ daugiau išgirsime ir apie asmeninį Monikos gyvenimą. Ji prabilo ir apie savo romantinius santykius, kurie iki šiol atrodė išties paslaptingi.
Ar Monika laimingai ištekėjusi? O gal jos santuoka su garsiuoju operos solistu iširo? O kaip jiems pavyko įveikti įvairius santykių per atstumą išbandymus?