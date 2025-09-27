Iliuzionistas R. Bernatonis – apie netikėtą sužadėtuvių istoriją: kodėl žiedą teko slėpti dezodorante?

„Gineso rekordai kaip vaikai – po pirmo visi džiaugiasi, o po antro klausia, kada trečias“, – juokavo iliuzijų meistras.
Ir rankų miklumas, ir humoro jausmas – taip iliuzionistą R. Bernatonį apibūdino laidos vedėja ir kūrėja Kristina Rimienė. Tačiau tai – dar ne viskas. Rokas yra vienintelis Baltijos šalių iliuzionistas, kuris buvo pakviestas į prestižinį garsiausio pasaulyje magų dueto Penn ir Teller šou „Fool Us“. Be to, jis yra vienintelis Lietuvos iliuzionistas, su savo šou apkeliavęs visą JAV.
„Man didžiulė garbė, kad mane pakvietė į JAV. Prieš 10 metų ten pirmą kartą apsilankiau kaip žiūrovas – tuo metu net bijojau svajoti, kad galėčiau ten pasirodyti. Bet vėliau atsirado drąsos ir pagalvojau, kad pabandysiu išsiųsti jiems laišką“, – savo istoriją pradėjo garsus iliuzionistas.
Parašęs laišką, atsakymo nesulaukė. Tada vyrui šovė puiki mintis: pakartoti savo žodžius ant popieriaus, šįkart jau ranka rašytame laiške.
„Specialiai nusipirkau parkerį – atsimenu, rašiau ant stiklo, kad raidės atrodytų gražiai. Iš pradžių – į juodraštį, po to – į švarraštį. Prisistačiau, parašiau, ką darysiu, o į voką dar įdėjau USB raktą, diską – visas įmanomas priemones mane pamatyti. Deja, vis tiek negavau atsakymo“, – tęsė jis.
Visgi Rokas taip paprastai pasiduoti neketino. Laikui bėgant, jis gavo ne vieną rekomendaciją iš ten pasirodžiusių magų. O tuomet galiausiai atėjo diena, kai laiškas pasirodė jo pašto dėžutėje. Jo reakcija nustebino ir mylimąją Moniką.
„Net mano sužadėtinė klausė, kodėl aš toks ramus, kodėl taip reaguoju? O taip buvo todėl, kad savo galvoje šį momentą buvau pergalvojęs daugybę kartų. Atrodė, kad taip ir turėjo būti. Tik, galbūt, kiek anksčiau“, – juokėsi jis.
Apie meilę Monikai ir jų susipažinimo istoriją
Rokas neslėpė – norėdamas sužavėti savo dabar jau sužadėtinę Moniką Kudlinskaitę, jis taip pat naudoja magiškus triukus. O laidoje iliuzionistas atsiverė ir apie jų pažinties istoriją.
„Susipažinome „Tinder‘yje“, įvyko internetinė magija“, – pasakojo Rokas.
Poros sužadėtuvės įvyko kelionės po Šri Lanką metu. Tiesa, R. Bernatonis net ir čia neapsėjo be magiškų triukų...
„Slėpiau žiedą, naudodamas magiją. O pasipiršau be magijos, iš širdies, be jokių paslapčių“, – šypsojosi vyras.
Pasirodo, kad žiedą jis slėpė... dezodorante. Tada jis paprašė Monikos padaryti nuotrauką, kaip jis juo tepasi. Tikriausiai nereikia nė sakyti, kad mylimoji jau netrukus suprato, kas vyksta!
Rokas laidoje išdavė, kad poros vestuvės planuojamos jau kitais metais. Jų pasveikinti atvyks magai iš viso pasaulio.
Prisideda prie kilnios misijos
Keliaudamas po pasaulį, R. Bernatonis ne tik demonstruoja įspūdingus savo magijos triukus, bet ir viešina gudrias sukčių schemas, skirtas apgauti turistus ir iš jų pasipelnyti. Slapta Rokas nufilmavo ne vieną tokį pardavėją, pinigų iš vienos valiutos į kitą keitėją, o paviešinti vaizdo įrašai susilaukė dėmesio ir iš pasaulinės žiniasklaidos. Tokiu būdu jis padeda žmonėms būti budresniems keliaujant.
„Sulaukiau dešimties milijonų peržiūrų. Man buvo įdomu, nes čia – mano sritis“, – tikino jis.
Rokas nuo kišenvagių yra išgelbėjęs daugybę žmonių, o plačiau apie tai išgirsite šio sekmadienio laidoje. Tačiau kaip R. Bernatonis apskritai atrado save šioje srityje?
„Aš kartais galvoju, ar aš pasirinkau magiją, ar magija pasirinko mane? Kai esi vaikas, viską nori pabandyti, paragauti, pažiūrėti, turi įvairių hobių. Pamenu, kad aš pamačiau magijos triuką, kurį man parodė senelio draugas. Pamačiau taip, kaip kiekvienas vaikas pamato kokį nors magą, bet man tai taip įstrigo, kad, nemeluoju, būtent tą dieną supratau, jog viskas, čia – mano. Man tai buvo taip artima, pažįstama ir gera, kad nuo tos dienos nebuvo, kad nepagalvočiau apie magiją“, – sakė Rokas.
„Floristiniame deserte“ – magija alsuojanti kompozicija
Floristikos pasaulyje taip pat apstu magijos, kaip teigė floristikos dizainerė K. Rimienė. Puošdama konstrukciją auksine vielute, ji sugaišo net 3 valandas ir ją gamino iš anksto.
Ant raizgytos konstrukcijos nugulė įvairūs rausvos spalvos žiedai. Tarp jų – chrizantemos, alstramerijos, šilokas, raskila, apynys, gloriozos ir elninė šiurė.
Ši puiki puokštė gali tapti jūsų šventės akcentu.
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais, 10 val. per TV3.
