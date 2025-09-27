Neįtikėtina briliantinio princo George'o nagų karpiklio kaina: ar tikrai turtuoliai išleidžia tokius pinigus?

Šiuos ir kitus rebusus sprendė gražuolių komanda: vizažistė Mantė, kosmetologė Jovita bei pramogų versle besisukanti Kornelija. Merginos susirungė su kita komanda: senjore Nijole, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Elegijumi bei verslo konsultantu Robertu.
Žaidimas prasidėojo rubrika „Patiekalu“ – komandos spėliojo, iš kokių ingredientų gaminami žemaičių blynai, ir kiek šie produktai kainuoja.
Iškart po to dalyviai kėlėsi į Ispaniją, Taragonos miestą. Kiek galėtų kainuoti vakarienė šiame mieste?
„Mes įpratę prie lietuviškų kainų. O Ispanijoje vakarienė su desertu ir vynu kainuoja tik 57 eurus“, – savo patirtimi dalinosi laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.
Tai ypač sužavėjo senjorę Nijolę. „Visi keliaukime į Taragoną!“ – žaidimo viduryje siūlė ji.
Vis tik komandos keliavo ne į Ispaniją, o į Jungtinę Karalystę. Čia joms teko spėlioti, ką pirmojo gimtadienio proga dovanų gavo Princas Džordžas: lopšį, auksinį vonios ančiuką ar deimantinį nagų karpiklį? Tačiau labiausiai nustebino šios dovanos kaina – pasirodo, kad ji atsiėjo net 1 mln. svarų sterlingų!
„Gal bus ančiukas? Juk lopšį 1-erių metų vaikas jau turės“, – svarstė Jovita.
Deja, ši komanda negavo taško. Paaiškėjo, kad teisingas atsakymas – deimantinis nagų karpiklis, papuoštas 18 karatų auksu. Neverta stebėtis, kad jo vertė siekia 1 mln. svarų...
„Artėjant finalui, galiu konstatuoti, kad tai yra tobulas žaidimas“, – sakė M. Stasiulis, o to priežastį sužinosite laidoje.
Kaip įprasta, didžiausia įtampa buvo jaučiama žaidimo finale, kuriame reikėjo iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug!
Beje, šeštadienio tradicija tapsiantį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano.
„Kas po kiek?“ – šeštadieniais 17.30 val. per TV3!