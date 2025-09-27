Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsTV antena

Neįtikėtina briliantinio princo George'o nagų karpiklio kaina: ar tikrai turtuoliai išleidžia tokius pinigus?

2025 m. rugsėjo 27 d. 12:42
Šeštadienis skirtas kainų spėlionėms su TV3 žiniasklaidos grupės žaidimu „Kas po kiek“! Šį kartą pradėsime nuo kiekvienam lietuviui artimų patiekalų kainų, o vėliau tęsime su kur kas prabangesniais, karališkųjų šeimos narių pirkiniais. Ar tiesa, kad lietuviai žemaičių blynus gali pasigaminti už centus, o turtuoliai pinigus dovanoms švaisto negalvodami, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (8)
Šiuos ir kitus rebusus sprendė gražuolių komanda: vizažistė Mantė, kosmetologė Jovita bei pramogų versle besisukanti Kornelija. Merginos susirungė su kita komanda: senjore Nijole, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Elegijumi bei verslo konsultantu Robertu.
Žaidimas prasidėojo rubrika „Patiekalu“ – komandos spėliojo, iš kokių ingredientų gaminami žemaičių blynai, ir kiek šie produktai kainuoja.
Iškart po to dalyviai kėlėsi į Ispaniją, Taragonos miestą. Kiek galėtų kainuoti vakarienė šiame mieste?
„Mes įpratę prie lietuviškų kainų. O Ispanijoje vakarienė su desertu ir vynu kainuoja tik 57 eurus“, – savo patirtimi dalinosi laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.
Tai ypač sužavėjo senjorę Nijolę. „Visi keliaukime į Taragoną!“ – žaidimo viduryje siūlė ji.
Vis tik komandos keliavo ne į Ispaniją, o į Jungtinę Karalystę. Čia joms teko spėlioti, ką pirmojo gimtadienio proga dovanų gavo Princas Džordžas: lopšį, auksinį vonios ančiuką ar deimantinį nagų karpiklį? Tačiau labiausiai nustebino šios dovanos kaina – pasirodo, kad ji atsiėjo net 1 mln. svarų sterlingų!
„Gal bus ančiukas? Juk lopšį 1-erių metų vaikas jau turės“, – svarstė Jovita.
Deja, ši komanda negavo taško. Paaiškėjo, kad teisingas atsakymas – deimantinis nagų karpiklis, papuoštas 18 karatų auksu. Neverta stebėtis, kad jo vertė siekia 1 mln. svarų...
„Artėjant finalui, galiu konstatuoti, kad tai yra tobulas žaidimas“, – sakė M. Stasiulis, o to priežastį sužinosite laidoje.
Kaip įprasta, didžiausia įtampa buvo jaučiama žaidimo finale, kuriame reikėjo iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug!
Beje, šeštadienio tradicija tapsiantį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano.
„Kas po kiek?“ – šeštadieniais 17.30 val. per TV3!
princas George'as Alexanderis Louisastv3laida

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.