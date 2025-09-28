„Žvaigždžių duetuose“ – nerimas dėl iškritimo, projektą paliks pirmoji pora

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po aštuonerių metų į LNK eterį sugrįžęs „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ projektas klostosi kaip pagal geriausią filmo scenarijų – muzikiniame šou dalyvių šypsenas ir euforiją dėl gerų pasirodymų keičia nusivylimas, prieštaravimai komisijai ir skruostais riedančios ašaros. O šį sekmadienį projektą paliks pirmasis duetas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tris sekmadienius iš eilės projekto dalyviai džiugino žiūrovus pasirodymais bei bandė užkariauti komisijos simpatijas ir surinkti kuo daugiau balų. Po šios savaitės laidos dvi mažiausiai balų iki šiol surinkusios poros privalės susikauti išlikimo kovoje. Vienai iš jų projektas baigsis.
„Šiandien laukiam gerų pasirodymų ir išvadų, padarytų po praėjusios laidos. Tikrai sulaukėme atgarsių, kad praėjusį kartą buvome griežti. Šiandien įtempta laida, nes kažkas atsisveikins su „Žvaigždžių duetais“. Aš įtariu, kad Liepa“, – juokaus vienas iš komisijos narių Paulius Vaitiekūnas, omeny turėdamas kitą komisijos narę, atlikėją Liepą Mondeikaitę.
Tačiau juokai greitai baigsis, kai projekto dalyviai pripažins, kad nerimo dėl iškritimo yra.
„Čia kiekvieną kartą išeini iš komforto zonos. Užsimezgė draugystė su Anyanya, mes tikrai labai susibendravome tiek su juo, tiek su kitais dalyviais. Labai netikėta pažintis. Man baisu dėl iškritimo. Atrodo, dar tik pradedu pajusti smagumą būti projekte“, – atskleis LNK laidų vedėja Meda Borisaitė.
Tiesa, Medos ir Anyanos atliktas jausmingas „Say Something“ kūrinys sužavės komisiją, kuri porai negailės liaupsių.
„Tiesiog nėra ką sakyti, nes tai yra tobula, gražu, muzikalu. Tai aukščiausio lygio du atlikėjai, kurie dovanoja mums nuostabią muziką, nuostabius balsus ir talentą“, – duetą girs L. Mondeikaitė.
Emocijų netrūks ir į sceną įžengus vyriškajam projekto duetui – atlikėjui Dainotui Varnui ir turinio kūrėjui Tadui Kanapeckui – Varkei Labdarkei. Nors iki šios laidos komisija jų gerais balais nelepino, tačiau dueto atlikta M. Mikutavičiaus daina „Degančios rankos“ viską apvers aukštyn kojomis. Komisija jiems negailės gerų žodžių, o dainininkas D. Varnas komplimentais apibers savo scenos partnerį.
„Tadas yra kaip tikras lietuviškas žemaitukas. Jis susikaupė, padarė, išmoko. Ir aš tavimi beprotiškai didžiuojuosi. Šaunuolis“, – sakys D. Varnas.
O jau užkulisiuose, po pasirodymo, Varkė Labdarkė ir pats nebesulaikys emocijų. Su ašaromis akyse jis pasakos, kaip jam pavyko įsijausti į kūrinį.
„Man sakė: tu surimtėk, galvok apie kažką rimto. Tai aš pagalvojau apie savo senelį, pasiilgau jo. Gal net per liūdnai pagalvojau“, – su ašaromis akyse kalbės turinio kūrėjas.
Laidos pabaigoje, susumavus visų keturių laidų rezultatus, dvi poros atsidurs ties iškritimo riba, ir tik vienai iš jų bus lemta žengti į tolesnį laidos etapą. „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – šį sekmadienio vakarą, 19.30 val., per LNK televiziją.
