Be šio daikto V. Radzevičius namų neįsivaizduotų: „Man tai – svarbiausia“

Anot Vytaro, vienatvė fermoje kartais tampa dideliu išbandymu. „Esu prisiplanavęs padaryti labai daug darbų, bet, kadangi lyja, pirmiausia reikia atsipalaiduoti, kažkuo pasimėgauti. Eisiu pasižiūrėti, ko yra šaldytuve, ir taip pradėsiu savo didžiąją vienatvę“, – daugeliui pažįstamą situaciją nupasakos jis.
Tiesa, šįkart žiūrovai išvys kitą – gurmaniškąją – Vytaro pusę. Fermos šeimininkas ragaus austres! Nors daugelis įsivaizduoja, kad tai – sudėtingas procesas, Vytaras laidoje įrodys, jog kiekvienas gali to nesunkiai išmokti.
„Galbūt daug kam bus įdomu pamatyti, kaip tas austres reikia atidaryti. Man atrodo, kad kartais žmonės tiesiog dėl nežinojimo neperka austrių – kai kuriems tai atrodo labai sudėtingas dalykas. Bet aš irgi nemokėjau, manęs niekas nemokė. Kažkaip išmokau pats“, – pasakos jis.
Sekmadienio laidoje žiūrovai ne tik pamatys šį procesą, bet ir išgirs praktinių patarimų. O, kai kulinariniai iššūkiai bus įveikti, Vytaras nukreips dėmesį į namo statybų darbus ir juos lydinčius iššūkius.
Jis pripažins, kad kol kas viskas atrodo gana chaotiškai: „Pusę dienos tampau daiktus iš namo... Ir juos visus reikia kažkur padėti arba išmesti. Bet, kaip visada, jų gali prireikti...“
Žinomas vyras pasakos, kad dar sunku įsivaizduoti galutinį rezultatą, bet planas jau yra. O svarbiausias būsimos sodybos akcentas – daiktas, be kurio jis savo namų paprasčiausiai neįsivaizduotų.
„Man svarbiausias televizorius, kad galėčiau žiūrėti futbolą, krepšinį ir filmus“, – tikins jis.
Tiesa, šios laidos žiūrovai kartu su Vytaru nusikels ir į 2025-ųjų gegužės mėnesį, kai jis iš savo sodybos išsiruošė į Ukrainą. Tai buvo ne paprasta kelionė, o misija, kurioje svarbiausia – padėti karo išvargintiems žmonėms.
„Nupirkome nemažai maisto produktų ir nuvažiavome į savanorių valgyklėlę, kuri yra visai netoli fronto linijos“, – pasakos Vytaras.
Čia Vytaras ne tik atvežė paramą, bet ir pats ėmėsi darbo – gamino didžiulius puodus čili troškinio. Pusdienį prie ugnies praleidęs vyras įsitikino, kad maistas karo sąlygomis tampa daugiau nei tik maistu – tai yra bendrystės ir stiprybės simbolis.
Laidoje kiekvieną sekmadienį atsiranda vietos netikėtiems atradimams, asmeninėms išpažintims ir įkvėpinančioms istorijoms, o šis sekmadienis – ne išimtis.
Žiūrovai pamatys, kaip garsus žurnalistas išbando naujus skonius, dalijasi savo svajonėmis apie būsimus namus ir kartu leidžia pažvelgti į gyvenimo ritmą, kuris, nors ir kupinas iššūkių, yra nepaprastai įdomus.
Laida „Vytaro ferma“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3!