Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsTV antena

Indrė Bareikienė – atvirai: „Išpildžiau pažadą nesivadovauti praeities šešėliais, trukdančiais kurti ateitį“

2025 m. rugsėjo 29 d. 12:20
„Sunku buvo ne tik vyrą įsileisti, bet ir šiaip žmonėmis pasitikėti po tam tikrų patirčių. Daviau sau pažadą – nesivadovauti praeities šešėliais. Ir jį ištesėjau, nes šiandien galiu pasakyti: „Sveiki, aš esu Bareikienė“, – taip LNK gyvenimo būdo laidos „Nuo... Iki...“ filmavime kalbėjo nuomonės formuotoja, reklamos agentūros „IS Agency“ įkūrėja Indrė Bareikienė.
Daugiau nuotraukų (17)
Birželio pabaigoje, Lietuvos pajūryje, simbolinėje ceremonijoje, apsupti artimiausių šeimos narių ir draugų, Indrė susituokė su dainininku Vidu Bareikiu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Esu naujame etape, kitoje laimės formoje ir tas jausmas labai geras“, – teige I. Bareikienė.
Dviejų garsių, žiniasklaidos ir sekėjų mėgstamų Indrės ir Vido Bareikių vestuvės vyko netoli bendros sodybos – ten pat, kur ir sužadėtuvės. Beje, pora tuokėsi Indrės gimtadienio dieną. Prie gėlėmis puošto altoriaus Vidas ir Indrė ėjo lydimi tėvų ir vaikų.
„Kai teki antrą kartą ir jau turi vaikų, santuoka įgauna kitą spalvą“, – aiškino Indrė.
Civilinę santuoką Indrė ir Vidas įregistravo kiek anksčiau, artimųjų ryte. Kitokia nei įprasta buvo ir santuokos ceremonija. Ją vedė ne kunigas ar ceremonmeisteris, o 44-erius metus santuokoje gyvenantys Indrės tėvai. Prieš dvejus metus interviu Vidas atviravo, kad Indrės tėvai jam tapo santuokos ir šeimos pavyzdžiu.
„Kai supranti, apie ką tai iš tiesų, norisi turėti tokį pavyzdį. Ir tėveliai buvo tikrai tas pavyzdys mums abiem“, – pasakojo Indrė.
Išskirtiniai vestuvių kadrai iš Indrės ir Vido Bareikių vestuvių gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
Indrė StonkuvienėSantykiaiVidas Bareikis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.