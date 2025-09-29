Indrė Bareikienė – atvirai: „Išpildžiau pažadą nesivadovauti praeities šešėliais, trukdančiais kurti ateitį“

Birželio pabaigoje, Lietuvos pajūryje, simbolinėje ceremonijoje, apsupti artimiausių šeimos narių ir draugų, Indrė susituokė su dainininku Vidu Bareikiu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Esu naujame etape, kitoje laimės formoje ir tas jausmas labai geras“, – teige I. Bareikienė.
Dviejų garsių, žiniasklaidos ir sekėjų mėgstamų Indrės ir Vido Bareikių vestuvės vyko netoli bendros sodybos – ten pat, kur ir sužadėtuvės. Beje, pora tuokėsi Indrės gimtadienio dieną. Prie gėlėmis puošto altoriaus Vidas ir Indrė ėjo lydimi tėvų ir vaikų.
„Kai teki antrą kartą ir jau turi vaikų, santuoka įgauna kitą spalvą“, – aiškino Indrė.
Civilinę santuoką Indrė ir Vidas įregistravo kiek anksčiau, artimųjų ryte. Kitokia nei įprasta buvo ir santuokos ceremonija. Ją vedė ne kunigas ar ceremonmeisteris, o 44-erius metus santuokoje gyvenantys Indrės tėvai. Prieš dvejus metus interviu Vidas atviravo, kad Indrės tėvai jam tapo santuokos ir šeimos pavyzdžiu.
„Kai supranti, apie ką tai iš tiesų, norisi turėti tokį pavyzdį. Ir tėveliai buvo tikrai tas pavyzdys mums abiem“, – pasakojo Indrė.
