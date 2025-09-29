Išvydusi save ekrane Ineta Stasiulytė nesutramdė emocijų: skruostais byrėjo ašaros

„Žiūrėjau į tą moterį ir mačiau ne iš gabalėlių sudėliotą vaidmenį, o aiškią savo personažo liniją, jautrią istoriją, intensyvias emocijas“, – sako pagrindinį vaidmenį romantinėje komedijoje sukūrusi aktorė.
J. Krisiūnas savo naujausiame romantiniame filme „Laimingos žvaigždės“ suveda du žmones – ramiai pajūrio name gyvenantį ir orkestre trikampiu grojantį vienišą talentingą kompozitorių, kurį vaidina Justinas Jankevičius ir televizijos žvaigždę, kurią įtikinamai sukūrė I. Stasiulytė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nuo pirmojo šių dviejų žmonių susitikimo prasideda džiaugsminga ir liūdna, paslapčių ir laimės kupina dviejų žmonių kelionė per meilę, išbandymus ir nesusipratimus.
„Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės?“ – tokius klausimus filmo kūrėjai užduoda žiūrovams.
O pajūrio name ir įspūdinguose saulėlydžiuose susipina lengvumas, grožis bei itin jautri istorija.
Filmo režisierius J. Krisiūnas yra pasakojęs, kad Ineta iš pradžių ją vertino skeptiškai. Aktorė režisieriaus žodžius patvirtina.
„Esu mama, savo personažės vietoje elgčiausi visiškai kitaip, man buvo sunku ją suprasti. Tai, kas jai nutiko, atrodė, manęs nejaudina, nesu nieko panašaus išgyvenusi. Reikėjo savo viduje gerai pakapstyti, kad atrasčiau, kas mane paliestų, priartintų prie temos, padėtų suvokti personažės poelgius“.
Ineta prisipažįsta, kad kiekviename filme vidinius resursus savo vaidmenims tenka atrasti pačiai.
„Mūsų niekas to nemokė, kaip kuris aktorius sugeba, taip tvarkosi, reiškia emocijas, kuria emocijas atspindinčias situacija. Juk būna – vaidini viena, o galvoje verda visai kas kita“, – pasakoja.
Aktorės atmintyje stipriai įsirėžusi filmo scena, kai ji prie jūros sėdinčiam J. Jenkevičiaus personažui uždeda ranką ant peties.
„Toje scenoje yra tiek jėgos, tiek jausmo“, – sako ir priduria, kad net oras tąkart aktoriams padėjęs – artėjanti audra, nuo jūros sklindantis šaltis įspūdį dar sustiprino“.
Aktoriams kino aikštelėje išbandymu tapo ne tik šaltis. Filme yra ne viena meilės scena, kurią Inetai ir Justinui teko suvaidinti. Ineta sako, kad romantinės scenos visuomet yra iššūkis, tačiau ji jas priima kaip profesinę užduotį, jokiu būdu neperžengia ribų. Tokiose scenose svarbu technika ir choreografija, o ne tikros emocijos.
„Kino aikštelėje su Justinu susitikome pirmą kartą. Perskaičiusi scenarijų ir sužinojusi, kas vaidins mano mylimąjį, net sutrikau: Justinas – puikus tėtis, žinau, bet iš esmės jis – seras. O įsimylėti serą man sunku. Negaliu, nors tu ką! Filmavimo pradžioje buvau itin reikli, man atrodė, kad mūsų vaidyba turi atsiremti į konkrečias emocijas, turime jausti vienas kitą, negaliu vaidinti to, ko nėra. Bet staiga – atsiranda chemija, ir viskas pradeda vykti“, – filmavimus prie jūros prisimena Ineta.
Ji pasakoja, kad filmavimą sunkino šaltis:
„Stovi, romantiškai žiūri į saulėlydį, o atrodo, numirsi iš šalčio. Puodelio nenulaikai rankoje, bet paskui įkvepi, atpalaiduoji pilvą, susikaupi ir ieškai būdų, kaip perteikti emociją“.
Šiandien, kai filmas jau keliauja pas žiūrovus, Ineta sako suprantanti „Laimingų žvaigždžių“ režisieriaus J. Krisiūno idėją parodyti nuoširdžius jausmus, sudėtingus santykius, kuriuos išgyvena daugelis.
„Man labai patiko, kad personažės istorijoje egzistuoja lūžis, o ir pats filmas turi paslaptį, – užsimena filmo aktorė. – Romantinė komedija atrodo lengva, paprasta, bet būtent tame paprastume ir slypi paslaptis. O įpratę prie aštrių, sukrečiančių istorijų esame pasiilgę paprastumo“.
Filmo režisierius J. Krisiūnas pasirūpino, kad personažų jausmus atspindėtų ir garso takelis. Jį filmui sukūrė kompozitorius Titas Petrikis.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.