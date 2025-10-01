Tris dukras auginantis operos solistas Rafailas Karpis: „Esu barzdota namų primadona“

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Tris dukras auginantis operos solistas Rafailas Karpis: „Esu barzdota namų primadona“

2025 m. spalio 1 d. 13:14
Šį trečiadienio vakarą LNK laidoje „Šeškinės 20“– išsamus ir atviras pokalbis su atlikėjais Rafailu Karpiu ir Deiviu Norvilu. Jie atskleidė ne tik savo kūrybinį kelią, bet ir bendras patirtis, kurios po daugelio metų suvedė į vieną sceną. Laidos žiūrovų laukė istorijos apie iššūkius scenoje, šeimos gyvenimo džiaugsmus bei naujai gimusį muzikinį duetą „2 metrai“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Apie pradžią televizijoje, laidoje „Gintarinė ledi“, kurioje teko teisėjauti, Rafailas kalba su šypsena. „Sekėsi neblogai. Merginos labai dažnai mane bandydavo į tą medų su savimi įsitraukti. Būčiau neišlindęs, nes būtų medus virš galvos“, – juokėsi R. Karpis.
Deivis ir Rafailas atvirauja, jog jie susipažino dar studijų metais, nors ir buvo skirtinguose kursuose. „Mus suvedė akademija. Rafailas sakė, kad man labai pavydėdavo, kad aš įstojau į akademiją jau su popso karjera“, – pasakojo Deivis Norvilas.
Kalbėdamas apie savo kelią akademijoje, Deivis neslepia, kad ne visi dėstytojai labai rimtai į jį žiūrėjo, nes jau turėjo šiokią tokią savo muzikinę karjerą. „Bet mokslus atlaikiau puikiausiai. Ir išlaikiau, ir baigiau. Ir magistrą baigiau. Dvi specialybes“, – džiaugėsi atlikėjas.
Nors šių dainininkų muzikinis kelias prasidėjo skirtingai, dabar juos jungia ne tik opera, bet ir rokas. „Mes abu, pasirodo, esam rokeriai. Mano tai visa paauglystė yra rokas. Tai mano muzika“, – sakė Deivis.
„O aš esu išprotėjęs „The Beatles“ gerbėjas, bet aš vaikystėje ir paauglystėje labai daug pankavau. Savaitgalius leisdavau tokiam undergroundo klube „Bombiakas“. Ten būdavo koncertai, grodavo alternatyvios pankroko grupės, būdavo vakarėliai. Ten rinkdavosi Vilniaus pankai“, – pridūrė Rafailas Karpis.
Paklausti, kas įkvėpė suburti naują duetą, Rafailas atviravo, kad jau seniai kirbėjo tokia mintis. „Yra buvę jau keli koncertai, kur dainavome kartu ir per vieną tokių koncertų kilo mintis, kad reikėtų programos, kurioje vien tik dviese dalintumėmės kūrinius. Reikėjo sugalvoti pavadinimą, nes scenoje dviejų tokių panašių ir skirtingų nerasi daugiau.
Deivis priėjo prie manęs ir sako: „Aš jau turiu pavadinimą – „2 metrai.“ Mane taip sužavėjo tas pavadinimas, kad, sakau, mes dabar tikrai turim kažką daryti“, – pasakojo Rafailas.
Apie šią bendrą programą Deivis Norvilas atskleidžia ir daugiau detalių. „Pusantros valandos programa, bus mano prisistatymas, tada bus Rafailo puikus prisistatymas. Turėsim ir visą grupę. Turėsim arijų, kurias truputį pazbitkavosim. Iš miuziklų kūrinių bus, savų kūrinių bus, kad visiškai nenueitumėme nuo to repertuaro, kurį kaip akademijos absolventai turėtume atlikti. Norim, kad žmonėms būtų smagu, linksma, faina“, – sako tenoras D. Norvilas.
Laidoje „Šeškinės 20“ dainininkas Rafailas Karpis taip pat pasidalino ir apie savo šeimą bei puoselėjamas žydiškas ir lietuviškas tradicijas. „Aš esu namų barzdota primadona, bet mane visi labai myli. Tėčiui turėti dukras yra kažkokia palaima. Man taip gera, smagu. Kalbant apie šventes, mes švenčiam ir tas, ir tas. Vaikai žino ir tą kultūrą, ir krikščionišką kultūrą, todėl čia jau bus jų apsisprendimas vėliau, ką jos pasirinks ir kas joms bus arčiau“, – kalbėjo tris dukras auginantis Rafailas.
Daugiau įdomių istorijų iš šių dviejų operos solistų gyvenimo galite išgirsti laidoje „Šeškinės 20“ jau šį trečiadienio vakarą 20 val. per LNK.
Rafailas KarpisDeividas Norvilas-DeivisLNK
