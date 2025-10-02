Kad nufilmuotų vieną juostos „Lovos trikampis“ sceną, aktorių trijulei teko bučiuotis net 6 valandas

Juostos „Lovos trikampis“, kuri jau šį penktadienį, spalio 3 dieną, pasirodys mūsų šalies kino ekranuose, žvaigždės šypsosi – tokiu atveju, greičiausiai, darkart gerai apgalvotų šį sprendimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kad pajustume tarpusavio chemiją, filmo kūrėjai mus savaitei apgyvendino kartu. Ir tai buvo labai geras sprendimas, nes tikrai filmavimo aikštelėje jautėmės pakankamai jaukiai, lyg jau seniai vieni kitus pažinotume“, – atskleidžia aktorius Jonah Hauer-Kingas.
Tačiau tikrieji išbandymai buvo ne santykiai su kolegomis. Kad ir kaip, atrodo, banaliai tai skambėtų, sunkiausi filmavimai vyko miegamąjame.
„Kol nufilmavome vieną sceną, teko bučiuotis net 6 valandas! Prireikė ne tik jėgų, bet ir grimo, nes lūpos tiesiog degė! Pamenu, vienintelė mintis tuomet sukosi galvoje – daugiau niekada gyvenime nebesibučiuosiu. Ir kad nebenoriu būti aktore“, – šypsosi Zoey Deutch.
Tuo tarpu kūrėjai pasakoja, kad jų tikslas buvo scenarijuje nepamesti pusiausvyros tarp komiškų realaus gyvenimo akimirkų bei noro parodyti, kokie iš tiesų žmonės yra pažeidžiami ir švelnūs.
„Visi mes darome klaidų, neteisingų pasirinkimų, tačiau galiausiai viskas susiveda į tai, kad esame tik žmonės, kurie gyvena taip, kaip būtent jiems atrodo teisinga. Visi norime būti laimingi, mylimi, geidžiami. Šis filmas – būtent apie tai“, – tikina juostos kūrėjai.
Filmas „Lovos trikampis“ pasakos apie tame pačiame bare dirbančius Oliviją ir Konorą (aktoriai Zoey Deutch ir Jonah Haueris-Kingas). Jie – draugai nuo neatmenamų laikų. Na, gal ne visai draugai: Konoras jau seniausiai įsimylėjęs pašėlusią, cinišką ir įsipareigoti bijančią Oliviją, tik apie tai nedrįsta prisipažinti.
Vieną vakarą trečiasis jų kolega ir Konoro bičiulis, pamatęs bare vienišą merginą, nesulaukusią savo pasimatymo, paskatina Konorą ją užkalbinti. Tai pamačiusi Olivija pajunta netikėtą pavydo dūrį ir, nusprendusi parodyti, kas čia šeimininkė, aktyviai įsijungia į Konoro ir Dženės pokalbį.
Vienas pokštas veda prie kito, kokteilių daugėja ir, barui užsidarius, net patys dorai nesupratę, kaip taip nutiko, visi trys atsiduria vienoje lovoje. Netrukus paaiškėja, kad tos svajonės išsipildė su kaupu: toji naktis buvo lemtinga ne tik Olivijai, bet ir Dženei. Abi merginos ir Konoras dabar turi dvigubą problem, kuri pasaulį išvys po 9 mėnesių.
Labai gyvenimiška komedija apie aistras, norus ir netyčiukus „Lovos trikampis“ Lietuvos kino teatruose startuoja jau šį penktadienį, spalio 3 dieną.
Filmo anonsas: