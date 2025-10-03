Laidų vedėja Ilona Juciūtė parodė užaugusias dukras: „Šie metai man yra jų paleidimo metai“

Jau šį sekmadienį į „Lietuvos ryto“ televiziją nauju laiku 10 val. 30 min. sugrįžta savaitgalio ryto kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė pas save į svečius pasikviečia įdomius Lietuvos žmones, kurie vertina gerą maistą bei jaukius pokalbius. Šįkart jos laukia ypatingos viešnios, kurios nors ir vengia viešumo, Ilonai yra pačios artimiausios draugės, palaikytojos ir įkvėpėjos – tai jos dukros Meda ir Eglė.
„Buvo daug paprasčiau, kuomet jos buvo mažos. Aš galėdavau jas apkabinus laikyti ant kelių, jos juokdavosi, o dabar viskas gerokai sudėtingiau. Jos užaugo didelės, savarankiškos, man reiklios ir turiu jų atsiklausti“, – pripažįsta Ilona.
Kulinarė prisimena, jog stengėsi nuo mažų dienų dukras įtraukti į veiklą virtuvėje. Vis dėlto pačios merginos neslepia, kad nors išmoko vertinti maistą ir suprasti jo simbolinę prasmę, vaikystėje neretai bėgdavo nuo gamybos darbų.
„Jeigu mama liepdavo gaminti, tai bėgdavau pas tėtį, prašydama jo surasti man darbo garaže ir perleisdavau Medai, kad ši padėtų mamai. Su sese turėjome ir kitą susitarimą: vaikystėje, kai nenorėdavau valgyti, duodavau jai po pinigą, jog ji pabaigtų mano patiekalą“, – prisiminimais dalinasi Eglė.
Laidoje Ilona pasakoja, jog sumąsčiusi maisto gamybą paversti ne tik hobiu, bet ir pagrindine veikla, ji ėmė gaminti kibinus šventėms. Prie šio proceso prisidėjo ir dukros, kiekviena turėdama savo atsakomybę – Eglė barstydavo sezamo sėklas, o Meda aptepdavo kibinus kiaušinio plakiniu.
„Aš pati esu užaugusi namuose, kuriuose maistas buvo meilės kalba. Vienas iš mamos darbų buvo šeimininkauti vestuvėse, tai aš lygiai taip pat užaugau česnaku trindama kiekvieną duonos riekelę, barstydama aguonas ant grybukų ar lipdydama skruzdėlyną. Visą tai norėjau atsinešti į savo šeimą, tad maisto prigamindavau tiek, kad būdavo neįmanoma jo suvalgyti. Būtent tada sugalvojau, kad galėčiau tą maistą pardavinėti. Pradėjau daryti vieno kąsnio kibinus šventėms ir dukros buvo mano pagalbininkės“, – istoriją pasakoja Ilona.
Prieš didžiąsias metų šventes, tokias kaip Kalėdos ar Velykos, mergaitės taip pat turėdavo savo darbus virtuvėje, tačiau svarbiausia, ką jos išmoko iš mamos – tai estetikos jausmo, jog kiekvienas patiekalas turi atrodyti tarsi iš nuotraukos receptų knygoje.
„Kai mokykloje kiti vaikai rodydavo, ką gamina jų šeimose bei kokius kepa kalėdinius meduolius, pas juos nebūdavo viskas tobulai, o mūsų šeimoje visada kiekvienas dalykas, kad ir ką darytum, turėdavo atrodyti idealiai. Už tai per Kaziuko muges užvaldydavome visą salę ir prie mūsų stalo rikiuodavosi eilė mokyklos darbuotojų“, – pasakoja merginos.
Ilona neslepia, jog net ir turėdama didelį būrį nuolat ją palaikančių draugų, dukros visuomet išlieka pačiu tvirčiausiu ramsčiu bet kokioje gyvenimo situacijoje. Pasak kulinarės, ši vasara dar labiau sutvirtino jų ryšį, kai Ilonai atsigulus ant operacinio stalo, būtent Meda su Egle visą dėmesį sutelkė į rūpestį mama.
„Anksčiau galvojau, kad aš jas auginau, o iš tikrųjų, tai jos mane augino ir jų dėka šiandien esu daug drąsesnis žmogus, negu buvau. Šią vasarą ypač pajutau mūsų gražų ryšį ir tvirtą dukrų petį, kai netikėtai ir neplanuotai man sušlubavo sveikata. Turėjau stuburo išvaržos operaciją ir buvo taip gera, kai Meda kasdien ateidavo į ligoninę supinti man plaukų, o tuo metu Eglė stojo už mano verslo vairo lyg lygiavertė partnerė“, – tikina Ilona.
Kiekvienai mamai ateina metas, kai vaikus tenka paleisti į savarankišką gyvenimą ir Ilona pripažįsta, kad šie metai jai būtent tokie. Moteris sako jaučianti nerimą dėl netrukus ištuštėsiančių namų, bet tuo pačiu mokosi priimti pokyčius ir džiaugtis dukrų atrandamu savo gyvenimo keliu.
„Šie metai man yra jų paleidimo metai. Eglė išvyksta į kelionę ilgam laikui, Meda gyvena atskirai ir aš mokausi jas paleisti. Noriu, kad jos gyventų, džiaugtųsi, skristų, semtų į save viską, bet žinotų, jog namuose visada jų lauksiu aš, kad ir kas benutiktų“, – jautrius žodžius dukroms skiria Ilona.
Laidoje gamintų patiekalų receptai:
Tortilijų trikampėliai su kriaušėmis ir pelėsiniu sūriu
Ingredientai:
4 tortilijos
2 kriaušės
200 g pelėsinio sūrio
100 g kietojo sūrio
Saujelė skrudintų kedro riešutų
Gaminimas:
Tortilijas supjaustykite trikampėliais ir sudėkite ant kepimo skardos. Kiekvieną trikampėlį pabarstykite tarkuotu kietuoju sūriu, ant viršaus uždėkite ploną kriaušės riekelę, kelis pelėsinio sūrio gabalėlius ir pabarstykite kedro riešutais. Kepkite iki 190°C įkaitintoje orkaitėje apie 5 minutes, kol sūris išsilydys.
Lietiniai blyneliai su apelsinų sviesto padažu
Ingredientai:
6 vnt. lietinių blynelių
50 g sviesto
2 šaukštai cukraus
150 ml šviežiai spaustų apelsinų sulčių
1 a. š. tarkuotos apelsino žievelės
1 a. š. citrinos sulčių
Gaminimas:
Keptuvėje ant vidutinės ugnies ištirpinkite sviestą, suberkite cukrų ir maišykite tol, kol jis pradės tirpti ir karamelizuotis. Supilkite apelsinų sultis, citrinos sultis, suberkite tarkuotą apelsino žievelę. Pavirkite keletą minučių, kol padažas šiek tiek sutirštės. Į padažą sudėkite perlenktus lietinius blynus ir kelias minutes juos pakaitinkite, vis pavartydami bei švelniai apšlakstydami padažu.
„Skanus gyvenimas“ – kulinarinė pokalbių laida su Ilona Juciūte jau šį sekmadienį, 10 val. 30 min. per „Lietuvos ryto“ televiziją.