Privatūs lėktuvai, „Michelin“ restoranai ir netikėtos sužadėtuvės: verslininkės Lilijos gyvenimas su turkų magnatu

Iš mažo Grybėnų kaimo kilusios Lilijos nuo mažens niekas nelepino – sėkmę ji susikūrė pati. Nors vaikystėje iš tėvų sulaukė daug meilės ir palaikymo, tačiau gavo ir gyvenimiškų pamokų. Šiandieninė jos ambicija būti savarankiška, siekti finansinio stabilumo ir kurti verslą net tada, kai galėtų sau leisti nieko neveikti, buvo suformuota dar vaikystėje.
Mačiusi vaikų auginimui atsidavusią ir nuo vyro visiškai priklausiusią savo mamą, taip pat patyrusi nepriteklių, Lilija jau septyniolikos paliko gimtąjį kaimą ir išvyko į Kauną, kuriame tęsė mokslus, ieškojo pirmųjų darbų ir siekė nepriklausomybės: „Tėtis visą gyvenimą dirbo labai paprastą darbą. Mes visada gyvenome nuo algos iki algos. Ne visada viskas būdavo gausu ir ne visada būdavo naujų rūbų. Dažniausiai mamytė, norėdama mane papuošti, iš padėvėtų drabužių nupirkdavo megztinį, jį išardydavo ir tada iš jo numegzdavo man naują sijoną, ar liemenę“, – vaikystės prisiminimais laidoje „Bus visko“ dalysis moteris.
Lemtingas lūžis jos gyvenime ir karjeroje įvyko nugalėjus konkurentes iš viso pasaulio ir tapus asmenine Saudo Arabijos karališkosios šeimos kosmetologe: „Privatūs lėktuvai, automobilių parkas, kuriame stovėdavo automobiliai, matyti tik Jameso Bondo filmuose. Būdavome pačiose gražiausiose vietose, viešbučiuose, laivuose, jachtose ir keliaudavome lėktuvais“, – išskirtinio darbo užkulisius komentavo Lilija ir pridūrė, kad tokios patirtys turėjo ir savo kainą.
Ji privalėjo būti pasiekiama visą parą, o iškviesta – pasirodyti per pusvalandį. Niekam negalėjo atskleisti savo buvimo vietos, o darbdaviams, kai jos paslaugų nereikėdavo, turėjo likti nematoma. Kita vertus, atsivėrė ir išskirtinės profesinės galimybės – Lilija mokėsi iš žymiausių pasaulio specialistų – žinių sėmėsi prestižinėje Tailando medicinos mokykloje, asistavo Holivudo dietologui Philipui Goglia ir plastikos chirurgui Jasonui Diamondui, kurių klientai – Kim Kardashian, Katy Perry ir kitos garsenybės.
Po ketverių metų, pasisėmusi patirties ir užsidirbusi tiek, kad galėtų įsigyti būstą ir investuoti į tolesnę karjeros plėtrą, Lilija atsisveikino su karališkąja šeima ir išskrido į Londoną. Ten ji netikėtai susipažino su Taneriu – 16 metų vyresniu turkų kilmės sunkiosios technikos magnatu, kuris atvėrė duris į prabangos, romantikos ir niekada nesibaigiančių kelionių pasaulį.
„Michelin“ restoranai, skrydžiai privačiais lėktuvais, privatūs pasaulinio lygio žvaigždžių koncertai ir patirtys, apie kurias dauguma gali tik pasvajoti, – Lilijos kasdienybė: „Dabar keičiu pasą kas pusantrų metų, nes jame nebelieka lapų antspaudui uždėti. Išvykstame pakeliauti maždaug pas porą savaičių, o kai atvykstame į vietą, mus pasitinka išdekoruotas kambarys, žiedlapiai, žvakės.“
Lilija su mylimuoju santykius puoselėja jau aštuonerius metus, o šią vasarą įvyko labai netikėtos, tačiau jaukios ir lauktos judviejų sužadėtuvės: „Po šio įvykio nebeatsimenu kitų svarbių gyvenimo įvykių, nes man atrodė, kad iššoks širdis. Man pradėjo trūkti oro, ašaros kaupėsi akyse ir gerai negirdėjau, net ką jis man sakė“, – iki šiol jaudulio neslepia moteris.
