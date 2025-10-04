„Lietuvos talentų“ scenoje to dar nebuvo: 10-metis sieks pasaulio Gineso rekordo

To siekiantis drąsuolis – Ąžuolas Šeduikis iš Marijampolės. Nors jam vos 10 metų, berniukas jau žinomas kaip gatvės gimnastikos entuziastas. Jo mėgstamiausias triukas – vadinamoji „meška“.
Tai – pratimas ant skersinio, kai sportininkas savo kūną laiko rankomis, o likusio kūno judesiai, persivertimai ir balansavimas, reikalauja ne tik didelės jėgos, bet ir ypatingos koordinacijos bei ištvermės.
Idėja siekti pasaulio rekordo berniukui kilo tiesiog einant namo.
„Eidami namo su tėčiu diskutavome, ar aš galėčiau būti Gineso rekordininkas?“ – šypsodamasis atskleidžia šou dalyvis Ąžuolas.
Jo užsispyrimas sužavėjo ir artimuosius. Berniuko tėtis, pats aktyviai sportuojantis, pripažino, kad tokį triuką atlikti gali ne bet kas: „Aš pats bandžiau padaryti šį pratimą. Vieną kartą padarau, bet yra reikalų – lengva tikrai nėra.“
Nors Ąžuolui vos 10-imt, jo dienotvarkė jau dabar prilygsta profesionalaus sportininko. Jis ne tik atlieka sudėtingus gatvės gimnastikos elementus, bet ir lanko boksą bei futbolą. Berniuko atkaklumas ir noras tobulėti įkvepia, o jo pasiryžimas siekti rekordo didžiojoje „Lietuvos talentų“ scenoje stebino visus.
Pasirodymo metu laidos filmavime Ąžuolas demonstravo ištvermę ir siekė nepaprasto rezultato – rekordo, kokio iki šiol nei „Lietuvos talentų“ scenoje, nei pasaulyje nėra buvę.
Po pasirodymo teisėjai liko nustebinti berniuko atkaklumu. Anželika Cholina paprašė Ąžuolo parodyti rankas, o pamačiusi jose įspūdingą sporto paliktą žymę, teisėjų komisija neslėpė nuostabos.
„Tikrai darbo žmogus“, – komentavo Marijonas Mikutavičius.
„Tu esi šaunuolis“, – su šypsena pridėjo Rūta Ščiogolevaitė.
Ar Ąžuolui pavyks užfiksuoti Gineso rekordą „Lietuvos talentų“ scenoje? Ar teisėjai leis jam tęsti kelią? Ar berniukas pateks į kitą etapą? Visa tai sužinosime jau šio sekmadienio laidoje.