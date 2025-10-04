Prodiuseris Faustas Venckus atskleidė Lietuvai dar nežinomą talentą: „Kosmosas, kas čia vyksta“

Tačiau šiandien scenoje nuskambės ir kūrinys, kuriam net nereikės papildomų valandų prodiuserių studijoje, kad jis iškart įgautų hito skambesį.
31-erių muzikos mokytoja Auksė laidos filmavime nustebino – ji yra sukūrusi daugiau nei penkiasdešimt dainų. Daugiau nei 12 metų vargonais bažnyčioje grojanti ir giedanti muzikos kūrėja pripažįsta, kad jaučiasi nedrąsiai – šis laidos filmavimas buvo pirmasis jos pasirodymas prieš televizijos kameras.
„Šią dainą, atvirai pasakius, susapnavau. Patį siužetą aprašiau, tai buvo prieš dvejus su puse metų. Sutinku, kad yra daug kūrinių apie meilę, tačiau tokio pobūdžio teksto tikrai nedaug“, – prieš pat savo pasirodymą kalbėjo Auksė, kuri savo dainą atlikusi pati akomponuodama fortepijonu.
„Man atrodo, čia yra tas variantas, kai autorius neturėtų būti atlikėju“, – po dainos iškart pasakė Stano.
Tačiau prisipažino ir pati Auksė – jau dalyvaudama atrankose į projektą iškart norėjo, kad jos kūrinį atliktų kitas atlikėjas.
Jos norą čia pat scenoje išpildė visi keturi prodiuseriai. Bet kurią dainos melodiją, vos vieną kartą išgirdęs, iš klausos gebantis atkurti Deivydas Zvonkus atsisėdo prie fortepijono, Stano paėmė bosinę gitarą, o savo vokalu naują skambesį dainai iškart suteikė Giedrė Kilčiauskienė. Ir nors jų vietoje sukurta nauja dainos versija buvo nepriekaištinga, savąją norėjo parodyti ir dar vienas prodiuseris.
„Klausiausi iš šono ir suprantu, kad labai geras priedainis. Ir jūs dainas galite rašyti ne tik moterims. Gal pabandom? Šita daina tiktų bet kam. Gera daina visada tinka bet kam“, – užlipęs ant scenos ir paėmęs į rankas mikrofoną, visus nustebino prodiuseris Faustas Venckus.
Netikėtai kūrėjos dainą pradėjęs dainuoti prodiuseris ne tik pirmą kartą visiems kolegoms parodė savo balsą, bet ir, atlikęs dainą, sulaukė ir žiūrovų, ir radijo ekspertų aplodismentų.
„Kas čia vyksta? Žvaigždė gimė! Kosmosas! Koks balsas, Faustai, eik tu sau!“ – dar negirdėtu Fausto talentu stebėjosi ir pats Stano.
Tai, kad daina Fausto lūpose nuskambėjo kaip tikras hitas, pripažino ir radijo stoties „Lietus“ programų direktorius Gintas Vaičikauskas:
„Jei Faustas įrašys šį gabalą, „Lietus“ tikrai jį gros.“ Jam antrins ir radijo stoties M1 vedėjas bei programų direktorius Arnoldas Eisimantas: „Jei tik Faustas įrašys šitą dainą, mes ją grosime ir M1 eteryje.“
Tačiau ar daina pateks tarp keturių tų, kurias kitame etape galės tobulinti viena iš prodiuserių komandų, nuspręs tik studijoje esantys žiūrovai. Koks šios dainos likimas – jau šį šeštadienio vakarą, 19 val. 30 min., per LNK.