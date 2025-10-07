Radinys Nijolės Narmontaitės lagamine nustebintų ne vieną

Nijolės Pareigytės-Rukaitienės kaimo komandoje šį antradienio vakarą pamatysime ne tik dainininką Arną Švilpauską, bet ir Rimiškių šeimą – Andrių ir jo žmoną Vaidą.
Tuo tarpu Vytauto Rumšo jaunesniojo komandoje pergalės sieks dainininkas Aleksandras Ivanauskas-Fara, renginių vedėjas Aurimas Cibulskas bei aktorė N. Narmontaitė.
Kaip įprasta, visi laidos dalyviai papasakos ir apie savo ryšį su miestu bei kaimu. A. Ivanauskas-Fara visus nustebins pripažinęs, kad jis – 6-osios kartos kaunietis! Todėl, sulaukęs netikėto klausimo iš laidos vedėjo V. Rumšo jaunesniojo apie tai, ką darytų sulaukęs dovanos – buto Vilniuje, Aleksandras atsakys nė nemirktelėjęs: „Iškart parduočiau. Ir nusipirkčiau dar vieną Kaune.“
Dainininkas pasakos, kad miestas jam patinka ne tik todėl, kad čia nėra uodų. Jam ypač svarbus ir patogus susisiekimas. „Kaime yra žiauriai daug visokių darbų, šernų, vilkų… Aš norėčiau gyventi ramiau“, – sakys jis.
O štai Rimiškių šeimai geriau gyventi kaime. „Čia – laisvė elgtis taip, kaip nori. Kaime gyventi labai gera“, – sakys Andrius, o jo mylimoji Vaida ravėjimą palygins su meditacija.
Jos teigimu, gyventi mieste ją labiausiai atbaido kamščiai. O Andriui mieste labiausiai trūktų laisvės ir tylos.
Kaimo ramybę pripažins itin vertinantis ir A. Švilpauskas. „Man nepatinka tas buitinis triukšmas, kuris sklinda iš kaimynų. O vasarą, kai prasidarai langą norėdamas, kad įeitų gryno oro, girdi važinėjančius automobilius. Užmigti man sunku, o miegas – labai svarbus“, – sakys jis.
Kaimas artimas ir N. Narmontaitei, o ypač jai patinka grybauti, laistyti ir prižiūrėti gėles. Vis dėlto didžiausias miesto privalumas yra tas, kad čia ji tampa itin veikliu žmogumi. „Man reikia labai daug koncertų, filmų, o čia viskas ranka paduota. Dėl to gyventi mieste yra labai patogu“, – sakys ji.
O kokiam kaimo bei miesto patiekalui ji negalėtų atsispirti?
„Geriausias ir miestietiškas, ir kaimietiškas patiekalas man yra vėdarai. Nepaisant to, kad gyvenu mieste, skrendant į Tenerifę, atidarius mano lagaminą, galima pamatyti... žarnas. Aš visą laiką tai vežuosi“, – neįtikėtiną dalyką pripažins ji.
Tiesa, vėdarai – ne vienintelė aktorės silpnybė. „Mieste aš kas antrą ar trečią dieną kepu pyragus“, – pasakos ji.