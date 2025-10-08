Iš sužadėtinio lūpų paaiškėjo negirdėti faktai apie L. Dragūnaitę: namie ji visai kitokia

Sužadėtinį Neilą Zagorskį prie LNK laidos „Šeškinės 20“ šį sezoną prisijungusi Laura apibūdina kaip savo tvirčiausią ramstį ir didžiausią palaikytoją. Palaikymo jai reikėjo – virtuvėje L. Dragūnaitė nėra dažna viešnia. Kai gardų patiekalą reikia paruošti vos per 15 minučių, iššūkis dar didesnis.
„Dėl skonio nesiginčijama“ – tai kulinarinis eksperimentas, kuriame gaminama iš atsitiktinai šefo Povilo parinktų ingredientų. Visgi šefo nuomonė čia tik patariamoji. Savo favoritą kviečiami rinkti laidos žiūrovai.
Naujasis kulinarinio eksperimento sezonas persikėlė į Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro patalpas. Ši erdvė puikiai atspindi laidos dvasią – savo patirtimis reikia dalytis. Laurai ir Neilui tai pravertė, kiekvienas galėjo daryti tai, ką moka geriausiai.
„Iššūkį priimti sutikau, nes atrodė, kad aš stipresnis virtuvėje. Kadangi Laura stipresnė prieš kameras, galvojau, kad vienas kitą pridengsime ir turėtų viskas būti neblogai“, – sakė L. Dragūnaitės išrinktasis Neilas Zagorskis.
Vaikinas atskleidė, kad tokia, kokią Laurą matome prieš kameras, nėra tai, ką jis mato kasdieniame gyvenime.
„Nustebtumėte: kokia ji tauškutė yra prieš kameras ir kaip ji nepašneka namuose. Namie viskas gerai, tačiau viešose vietose, pavyzdžiui, restoranuose, net nedrįsta nieko paprašyti!“ – šypsojosi Neilas.
Vaikinas ne kartą pastebėjo – kepti „Dėl skonio nesiginčijama“ studijoje buvo tikras malonumas, o keptuvė ant „Electrolux SaphirMatt“ matinės elegancijos indukcinės kaitlentės kone skraidė.
