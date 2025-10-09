Viktorija Jakučinskaitė – apie santuoką ir jos duobes: vyrui noriu būti svarbi kaip vanduo

Paklausta, ar jos santuoka su vyru Vitalijumi Jančikovu niekada nebuvo pakibusi ant plauko, pašnekovė pripažins – pasitaikė ne vienas akmuo. „Prieš savaitę vėl vos neišsiskyriau. Bet mūsų pykčiai nėra buitiniai. Tai – vaikiškas lygmuo. Mes pykstamės dėl kitų priežasčių“, – teigs Viktorija ir papasakos, kad susiriejus tenka ne tik durimis trenkti, bet ir paieškoti nakvynės viešbutyje.
Laidos viešnia paaiškins, kokią poziciją jai svarbu jausti šalia vyro. „Aš noriu jam būti ne maistu, o vandeniu. Noriu, kad jis negalėtų be manęs egzistuoti. Kadangi savo santuokoje taip ir jaučiuosi, stengiuosi ją išsaugoti“, – patikins Viktorija.
Neretai seksualiomis fotosesijomis soc. tinkluose besidalijanti moteris pasakos, kad tai vyras fotografuoja ją, dėvinčią seksualius apatinius. Tad paklausta, ar kada siunčia jam karštas asmenukes, turės tvirtą nuomonę.
Vis dėlto pašnekovė prisipažins – nėra abejinga kontraversiškajam „OnlyFans“ turiniui.
„Norėčiau, bet gyvenu Lietuvoje, – priežastį, kuri trukdo susikurti paskyrą minėtame tinkle, įvardys pašnekovė. – Šiaip seksualūs apatiniai, apnuogintas kūnas – mano tema. Pornografija – neįdomu. O štai erotika man labai patinka“.
Pokalbiui pakrypus sekso tema, Viktorija pamėgins prisiminti savo pirmąjį kartą. „Buvau nepilnametė – šitą tikrai žinau. Daugiau – neatsimenu. Greičiausiai dėl to, kad man nepatiko, – pripažins Viktorija. – Moterims geriausias seksas prasideda vėliau. Tada, kai pradedame suprasti, kas mums patinka“.
Paprašyta įvardyti savo didžiausią seksualinę fantaziją, Viktorija pritils: „Lietuvai to bus per daug“.
O kai kalba pasisuks apie seksą viešoje vietoje, moteris pasidalys karštais prisiminimais. Laidos vedėjui netikėtai pasiteiravus, ar pašnekovei patinka seksas trise, ji atskleis ir dar daugiau intymaus gyvenimo detalių.
Atviras pokalbis su Viktorija Jakučinskaite – laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ jau šeštadienį, 23 val. per „Delfi TV“.