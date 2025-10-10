Garsus virtuvės šefas Dilanas Dampella Gamage slaptai vedė lietuvę: sudarė išsamų horoskopo dokumentą

Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ laukia susitikimas su Lietuvoje jau penkiolika metų gyvenančiu šrilankiečiu, gerai žinomu virtuvės šefu Dilanu Dampella Gamage. Ši vasara vyrui įsirašė svarbia data – jis susituokė su savo mylimąja, dviejų vaikų mama Renata, tačiau šventės žinią nuslėpė nuo visų, apie įvykusią santuoką draugams bei pažįstamiems pranešdamas tik įrašu socialiniuose tinkluose.
„Net mano kolegos nežinojo. Dieną prieš vestuves jiems pajuokavau, sakydamas: „Ai, rytoj eisiu apsiženyti“. Bet niekas nesuprato, iki kol įdėjau postą į „Facebook“. Tada jau paslaptis išaiškėjo, nors iki tol niekam nieko nesakėm. Žinojo tik žmonos tėvai“, – laidoje pasakoja virtuvės šefas.
Dilanas – budistas, jo žmona – krikščionė, tačiau pora tikina problemų dėl skirtingų religinių įsitikinimų niekada neturėję. Nors jųdviejų vestuvės buvo kuklios ir be ryškių tradicijų, vienas Šri Lankos paprotys vis dėlto buvo išsaugotas.
„Mes vienas kitam jaučiame pagarbą. Ji gerbia mano religiją, aš – jos. Šri Lankoje vestuvės vyksta kitaip – ten pagal gimimo dieną ir valandą sudaromas išsamaus horoskopo dokumentas, pagal kurį parenkama geriausia diena vestuvėms. Todėl ir mes taip padarėme, palyginę mano ir žmonos horoskopus“, – įdomią detalę atskleidžia Dilanas.
Nuo 17 metų aptarnavimo srityje besisukantis virtuvės šefas prisimena, jog atvykus į Lietuvą, pirmaisiais metais lengva nebuvo. Nors Šri Lankoje jis dirbo 5 žvaigždučių viešbutyje, svetimoje šalyje, kaip užsieniečiui, gauti darbą pasirodė kur kas sunkiau, nei jis tikėjosi.
„Kai atvažiavau į Lietuvą, man niekas nedavė darbo, nors tuo metu būčiau dirbęs bet ką. Tačiau vėliau sulaukiau pasiūlymo iš vieno Kauno senamiesčio restoranų, kurio savininkas buvo danas. Tuo metu jam gal ir nereikėjo darbuotojų, bet jis norėjo man padėti, nes pats būdamas užsienietis, geriau suprato mane“, – istorija dalinasi pašnekovas.
Tačiau tie sudėtingi laikai – jau Dilano praeityje. Per daugiau nei penkiolika metų Lietuvoje jis ne tik įsitvirtino, bet ir tapo vienu iš populiariausių virtuvės šefų. Savarankiškai išmokęs lietuvių kalbą ir perpratęs vietinius skonius, šiandien šrilankietis džiaugiasi, kad jo patiekalai randa kelią net į išrankiausių lietuvių širdis.
„Lietuviai turi gerą skonį, tačiau jiems kiekvienas patiekalas turi turėti padažą. Jei atvirai, gaminti lietuviams nelengva, paprastai supjaustyta dešra netinka, bet per penkiolika metų perpratau tą sistemą“, – pripažįsta šefas.
Po atviro pokalbio apie iššūkius, gyvenimą Lietuvoje bei čia sukurtą šeimą, Dilanas ryžosi naujam nuotykiui – išlipti iš virtuvės ir išbandyti visiškai kitokią patirtį. Būtent laidos metu jis pirmą kartą gyvenime sėdo į vandens formulę ir kartu su „AquaSpot“ pilotu leidosi per Kauno marias.
„Aš nemoku plaukti, todėl bijau vandens, kas gana keista, nes gimiau Šri Lankoje, kur iki Indijos vandenyno – vos du kilometrai. Tačiau teko įveikti tą vandens baimę ir tai buvo verta. Lėkėme 200 km/h greičiu, jausmas lyg besileidžiančio lėktuvo. Buvo kosmosas“, – įspūdžių nestokoja Dilanas.
Kitoje laidos temoje į pašnekovo kėdę kelsis pats laidos vedėjas Tomas Grigaitis. Neseniai pirmą kartą tėčiu tapęs vyras turi ir kitą savo gyvenimo pusę – jis renginių vedėjas, kuris juokaudamas savo nemigo naktis vadina sėkme.
„Jei nemiegu, vadinasi manęs kažkam reikia, kažkam esu reikalingas, o tai man atneša laimę ir džiaugsmą. Iš tiesų, pačiame renginio vedime nėra nieko sunkaus: įprastos darbo valandos nuo antros dienos iki antros nakties. Tikėtina, kad sekančią dieną laukia kitas renginys, todėl namuose vyrauja griežta disciplina. Nuo vaikystės mama įpratino nepamiršti ir maisto papildų. Juos mes renkamės atsakingai, kad būtų patikimi, sertifikuoti ir tokie, iš kurių galėtume gauti medžiagų, kurių negauname su maistu“, – pasakoja renginių vedėjas.
Taip Tomo gyvenime atsirado polifenoliai-antioksidantai, kurie atlieka svarbų vaidmenį išlaikant sveikatą ir bendrą organizmo gerovę.
„Mane labai sužavėjo, kad tokie maisto papildai yra sukurti Kembridžo mokslininkų, kas jau svarbus indikatorius, jog tai rimti, aiškūs maisto papildai. O be to, ne visas medžiagas gali gauti iš maisto, kartais sveikiausios tos produktų dalys, kurias tu išmeti, kaip kotai ar žievelė", – pripažįsta Tomas.
Trečioji laidos tema kelsis į sostinę, kur paskutinį rugsėjo sekmadienį Lietuvos širdies asociacija kvietė visus į viešą renginį. Jo metu dalyviai galėjo nemokamai pasitikrinti cholesterolio, gliukozės ir kraujo rodiklius bei gautus rezultatus aptarti su gydytojais. Nors apie tokius rizikos veiksnius kaip rūkymas, alkoholis ar nutukimas esame girdėję ne kartą, medikai primena – ne mažiau svarbus ir taisyklingas vaistų vartojimas, ypač statinų, kurie mažina blogojo cholesterolio kiekį, neleidžia vystytis aterosklerozei, sumažina miokardo infarkto ar insulto rizikas bei kardiovaskulinį mirtingumą.
„Tik kas antras žmogus vaistus vartoja taip, kaip paskiria gydytojas. Vadinasi, likę 50 proc. improvizuoja kaip gali. Tie vaistai, kurie iš esmės keičia ir modifikuoja ligą, kaip statinai, vis dar apipinti mitais. Pacientai jų nenori vartoti, nors visos šiuolaikinės gairės sako, kad jeigu yra padidintas cholesterolis ir padidinta paciento rizika, tai vienintelis būdas tą cholesterolį sumažinti, be sveikos gyvensenos, yra vaistai, vadinami statinais“, – teigia kardiologė, Lietuvos širdies asociacijos prezidentė prof. Sigita Glaveckaitė.
Paskutinioji laidos tema skirs dėmesio virškinimo sveikatai. Dirgliosios žarnos sindromas – paslaptinga liga, kurią diagnozuoti nėra paprasta, tačiau būtent dėl jos gastroenterologai sulaukia daugiausia pacientų. Net 8 iš 10 žmonių, besikreipiančių į specialistus, skundžiasi pilvo pūtimu, viduriavimu, vidurių užkietėjimu ar pasikartojančiais skausmais. Nors šis sindromas neišgydomas, tinkamai prižiūrint jį galima sėkmingai sukontroliuoti.
„Tai liga, kuomet mes nerandame opų, žaizdų ar kitų apčiuopiamų pakitimų, tačiau žmogus vis tiek jaučia nemalonius simptomus. Ją būtų galima palyginti su situacija, kai žmogus nusidegina ranką karštu vandeniu – oda gali būti be pūslės ar žaizdos, tačiau prisilietus jaučiamas diskomfortas. Panašiai reaguoja ir žarnynas – tokie simptomai gali tęstis pusę metų ar ilgiau“, – aiškina gydytojas gastroenterologas prof. Vaidotas Urbonas.
