Prie Beyonce koncertų dirbęs TV režisierius Povilas Varvuolis: „Užkulisiuose jautiesi kaip ufonautas“

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Gyvenimas versle“ filmavimo aikštelės užkulisius atvers TV režisierius Povilas Varvuolis. Jau beveik du dešimtmečius televizijos pasaulyje dirbantis vyras žino, kas slepiasi už tobulai atrodančių kadrų, kuriuos kasdien matome savo ekranuose. Nors žiūrovus džiugina galutinis rezultatas, už jo lieka daugybė techninių ir kūrybinių sprendimų, kruopštus pasiruošimas bei nuolatinis budrumas tiesioginių transliacijų metu. Pasak Povilo, būtent TV transliacijų režisierius yra tas žmogus, kuris valdo visą vaizdo eigą – nuo pirmųjų planavimo žingsnių iki paskutinės sekundės eteryje.
„Televizijos režisierius rūpinasi tuo vaizdu, kuris patenka į televizoriaus ekranus, pas kiekvieną žmogų į namus. Jeigu artėja renginys, kaip sporto varžybos, koncertas ar „Eurovizija“, kurį mes turime transliuoti, tai transliacijos režisierius dalyvauja nuo pat pradžios iki pat filmavimo, o tada jau filmavimo ar tiesioginės transliacijos metu iš daugelio vykstančio veiksmo išsirenka, ką reikia parodyti, kas, jo nuomone, yra svarbiausia žiūrovams pamatyti“, – laidoje pasakoja pašnekovas.
Visgi, paties Povilo kelias į televizijos pasaulį prasidėjo visai ne nuo kamerų ar montažo pulto. Baigęs fizikos optikos magistrantūrą, jis įsidarbino radijuje ir nė nenumanė, kad netrukus teks išbandyti save visiškai naujoje srityje.
„Dirbdamas radijuje sykį kavinėje sutikau iš matymo pažįstamą žmogų, kuris ieškojo anonsų režisieriaus. Tuo metu nieko apie tai nežinojau, juk radijuje dirbau su garsu, galėjau sumontuoti audioknygą, klipą ar dainą, bet ne vaizdą. Visgi, buvau jaunas, ambicingas, per kelias savaites išmokau montuoti. Sykį, jau dirbant anonsuose, teko nešti diskus ir taip patekau į kilnojamą televizijos stotį. Pamenu, atidariau duris ir likau stovėti – žiūriu į ekranus, mygtukus ir jaučiu, kaip galvoje sukasi mintis – aš noriu čia sėdėti, tai yra tai, ką turiu daryti gyvenime“, – istorija dalinasi Povilas.
Per beveik du dešimtmečius trunkančią karjerą Povilas prisidėjo prie daugelio didelio masto projektų – nuo muzikos apdovanojimų „M.A.M.A.“ iki nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos. Būtent pastaroji tapo savotišku tramplinu į platesnius vandenis, mat dirbdamas prie šio projekto, Povilas susidomėjo profesionalia kameros scenarijų rašymo programa, kurios iki tol Lietuvoje dar niekas nenaudojo.
„Didžioji „Eurovizija“ dirba naudodama tokią programinę įrangą, kuri skirta rašyti kameros scenarijus. Jos pagalba susirašai kuri kamera po kurios ką turi rodyti bei daryti. Pradėjau domėtis ta programa ir pasiūliau ją naudoti čia, Lietuvoje. Vėliau ėmiau bendrauti su kūrėjais, siūlydamas kaip programą patobulinti ir pagerinti, pasakodamas su kokiais sunkumais susiduriu, ko trūksta, o ko visai nereikia. Jiems daviau tiek informacijos, kad ilgainiui tapau jų komandos nariu ir vienu iš tos programinės įrangos kūrėju“, – atskleidžia TV režisierius.
Savo patirtimi ir profesionalumu Povilas spėjo pelnyti pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Būtent užmegztas ryšys su programinės įrangos gamintojais jam atvėrė duris į pasaulinio lygio žvaigždžių koncertinius turus, tad šiandien Povilas gali pasidžiaugti iš arti matęs ir prisilietęs prie tokių atlikėjų kaip Beyoncé, Justin Timberlake, Dua Lipa ar Shakira pasirodymų.
„Tie didieji vardai atėjo gana paprastai, sulaukus žinutės, kad Beyoncé ruošia naują koncertinį turą, ima būtent tą programinę įrangą ir reikalingas atstovas. Tikrai vaikščiojau išsišiepęs ir džiaugsmas buvo didžiulis. Su Beyoncé teko sėdėti viename kambaryje, nes ji kiekvieną dieną peržiūrėdavo savo repeticijas, o tokių koncertų užkulisiuose vaikštai kaip ufonautas – viskas matyta, bet visai kitame mastelyje, kitame lygyje.
Pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje naudojamos kameros yra pirktos prieš dešimt metų ir jos dirbs dar tiek pat, tai ten visa technika – pati naujausia ir kameros į koncertinį turą yra atvežamos ne iš nuomos kompanijos, o tiesiog dar nė sykio nenaudotos ištraukiamos iš pakuotės“, – nematomus užkulisius atskleidžia Povilas, užsimindamas ir apie savo svajonių renginį – kasmet Amerikoje vykstantį „Super Bowl“.
Antra laidos tema ištikimiausius žiūrovus nukels porą metų atgal, mat „Gyvenimo versle“ komanda sugrįžta pas Vaidą Guobienę, kuri Elektrėnuose įkūrusi tikrą kvapų rojų – jau ketverius metus veikiančią parduotuvę „PrabangiDz“. Moters meilė kvapams gimė prieš penkiolika metų, kai pardavusi pirmąjį kvepalų buteliuką savo tetai uždirbo pirmuosius eurus. Nuo tada ši veikla tapo ne tik jos hobiu, bet ir tikra aistra bei sėkmingu verslu kvepalų srityje, su šiandien gyvais planais veiklą plėsti į sostinę.
„Elektrėnai yra mano gimtasis miestas ir nors čia atidaryti tokią parduotuvę nebuvo lengva, norėjau, kad kuo daugiau elektrėniečių pažintų kvepalus, kad galėčiau su jais bendrauti, jie galėtų užeiti, o aš – jiems išrinkti kvapus. Bet jeigu anksčiau buvome orientuoti į atomaizerį – mažus 5–10 ml buteliukus, suteikiančius galimybę išsibandyti ir išsimėginti kvapą, dabar paaugome ir pradėjome skatinti pilnų buteliukų pardavimą“, – pasakoja Vaida.
Trečiasis laidos siužetas pakvies artimiau susipažinti su lietuvišku gaminiu – trąšomis. Jau 14 metų gyvuojanti įmonė „Agroconsult LT“ puikiai išmano, ko reikia ūkininkams, tad ilgą laiką prekiavę kitų gamintojų sukurtais produktais, galiausiai gamybos ėmėsi patys. Taip jie sukūrė prekinio ženklo „Viva Fertilis“ trąšas, specialiai pritaikytas lietuviškai žemei ir šio krašto klimato sąlygoms.
„Mūsų ir visų Baltijos šalių ūkininkai, dėl rinkoje esančios konkurencijos, dėl žinių, kurias atneša distributoriai į ūkius, yra labai išsilavinę žmonės. Stebina, kaip jie gilinasi į kiekvieną produktą, kaip nori dalyvauti jo kūrime. Kartais net iš mokslo daktarų negauni tokios informacijos. Žinoma, lietuviški produktai dažnai sulaukia daugiau skepticizmo, tarsi lietuvis tai jau nieko gaminti negali ir mes neturime universitetų, mokslo bei gebėjimų. Galbūt kai kam atrodo, kad savam krašte pranašu nebūsi, bet mes per vieną dieną pagaminame 25 tūkst. litrų trąšų, kurių užtektų kasdien tris kartus patręšti visus Vilniaus sodynėlius“, – laidoje dalinasi UAB „Agroconsult LT“ direktorius Erikas Butnoris.
