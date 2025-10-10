Ugnė Siparė ves naują TV laidą

Laidos vedėja – žurnalistikos studijas baigusi Ugnė Siparė. „Man atrodo, kad neretai žmonės turi susidarę klaidingą vaizdą apie žurnalistus – pasitaiko stereotipų, kad jei jau ateina žurnalistas, tai būtinai ieškos sensacijų. Tačiau per 15 metų žiniasklaidoje tokių atvejų nesu sutikusi. Žurnalisto darbas labai įvairialypis, įdomus, atsakingas, kiekvieną kartą kitoks. Bus įdomu pamatyti jo užkulisius. Be to, dažniausiai žmonės galvoja apie politikos žurnalistus, bet laidoje parodysime ir kitų sričių kolegas – pavyzdžiui, kelionių žurnalistus, kurių darbas egzotiškas ir įdomus“, – sako Ugnė Siparė.
Prisiminusi vaikystės įkvėpimą, ji dalijasi: „Kai sužinojau, kad mano sesers klasiokė stojo į žurnalistiką, pasakiau sau: „Aš irgi noriu – tai geriausia profesija pasaulyje!“ Niekas tuomet nesureagavo į vaiko svajonę, bet mano nuomonė nepasikeitė iki šiol. Žurnalistai man visada atrodė labai drąsūs, komunikabilūs, daug žinantys ir nepasimetantys jokiose situacijose. Dabar suprantu, kad realybėje būna visaip, bet norėjau tokia užaugti ir tokia būti.“
Laidoje bus keliami klausimai apie žurnalistikos standartus, jų kaitą, iššūkius praeityje ir šiandien. Bus diskutuojama apie žiniasklaidos laisvę, objektyvumo užtikrinimą, technologijų ir dirbtinio intelekto poveikį informacijos sklaidai.
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys Antanaitis pabrėžia, kad ši profesija reikalauja ypatingos dvasinės stiprybės: „Žurnalistas, kaip ir kunigas ar psichologas, per save turi perleisti pasaulį su visomis jo nelaimėmis, vargais ir džiaugsmais. Lietuvoje tai sunki, daug jėgų reikalaujanti, bet be galo įdomi profesija.“ Jis priduria: „Žurnalistas pirmiausia turi būti smalsus, klausti „kodėl?“. Bendrauti jam turi būti ne bausmė, o dovana.“
Apie šiuolaikinius iššūkius kalba ir Džina Donauskaitė, VU KF Analitinės žurnalistikos studijų programos komiteto pirmininkė: „Kadangi komunikacijos kanalų galimybės labai išsiplėtė, šalia patikrintos informacijos plinta dezinformacija, gandai, nepatikrinami faktai. Tokiu kontekstu žurnalisto misija tampa dar svarbesnė – jis turi skelbti racionalias, patikrintas žinias ir kartais net įtikinti auditoriją, kad jo pateikiama informacija yra teisinga.“
Naujoji laida kviečia žiūrovus ne tik išgirsti įvairias istorijas apie žurnalisto darbą, bet ir suvokti, kokią reikšmę ši profesija turi kiekvieno iš mūsų kasdienybėje.
Laida „Tikroji žurnalistika“ su Ugne Sipare kiekvieną šeštadienį, 19 val., per „Info TV“.